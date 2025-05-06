База отдыха НЗХК выставлена на продажу под Новосибирском

На площадке, где проходит реализация непрофильных активов атомной отрасли появилось предложение о продаже базы отдыха «Шарап», которая расположена в Ордынском районе Новосибирской области на берегу Обского моря. Объект продается имущественным комплексом общей площадью 5 010 кв.м, площадь земельного участка — 28083 кв. м. Стартовая цена лота — 27 млн рублей. Собственником указано ПАО «НЗХК». Торги будут идти на повышение.

Организатор торгов «Атомпроперти» отмечает, что база отдыха работает круглогодично. На площадке есть возможность для масштабирования бизнеса: развития глэмпинга, SPA-комплекса, организации корпоративных мероприятий и спортивных лагерей.

В Министерстве экономического развития Новосибирской области среди современных тенденций на туристическом рынке региона ранее выделяли отдых на природе, глэмпинг-отели, отдых выходного дня.

На сегодняшний день в Новосибирской области официально зарегистрировано 201 коллективное средство размещения. Больше всего в этом списке гостиниц разного формата — 173, 20 санаториев и 8 баз отдыха. В общей сложности они рассчитаны на прием 14 тысяч гостей единовременно, сообщали в ответ на запрос Infopro54 в Минэкономразвития Новосибирской области.

В качестве растущего тренда на туристическом рынке региона в ведомстве отмечали строительство модульных некапитальных средств размещения. В 2023 – 2024 году в рамках регионального проекта в области были введены в эксплуатацию 222 номера в глэмпингах. В такую инфраструктуру инвестировали АО «Санаторий «Краснозерский» 16 номеров, ООО «Старт» 5 номеров, ООО «Голубое озеро» 54 номера, ООО «Мадам Эль» 51 номер, ООО «Прогресс» 45 номеров, ООО «Форест-Кэмп» 51 номер.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, в 2024 году организации туристической индустрии региона внесли в консолидированный бюджет 13,984 миллиарда рублей, что на 73,5 % больше, чем в 2023 году (8,059 миллиарда рублей).

Напомним, в в феврале новосибирский санаторий «Хвоя», который раньше также принадлежал НЗХК, занял на облигационном рынке 180 млн рублей на развитие.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на отдых в объектах туристической инфраструктуры в Новосибирской области в этом году выросли на 10-20%.