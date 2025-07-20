В новый санкционный список ЕС вошли новосибирские компании

Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России. В него вошли 18 физлиц и 41 юрлицо. Среди них 22 банка и РФПИ, в том числе Ланта Банк (имеет в Новосибирске 6 офисов), Экспобанк (2 офиса) и Банк Зенит (1 офис). Кроме того, под ограничения попали Т-Банк, Яндекс Банк, Озон Банк, банк Дом. РФ, банк Финам (одноименная брокерская компания в список не входит), Энерготрансбанк, Локо-Банк и другие.

В санкционный список также попали российские компании: АО «Научно-исследовательский институт измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» (АО «НПО НИИИП-НЗИК»), АО «НИИ полупроводниковых приборов» (АО «НИИП», г. Томск), НИИ современных телекоммуникационных технологий (г. Смоленск), Завод спецоборудования из Подмосковья и научно-производственное предприятие «Рубин» и другие.

Среди физлиц значатся гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, акционер «ФосАгро» Татьяна Литвиненко, бывший глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, замглавы министерства культуры Крыма Ольга Бурова и т.д. Евросоюз также снизил потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, с $60 до $47,6 за баррель.

Напомним, в санкционные списки уже включены несколько стратегически важных объектов РФ, находящихся в Сибири.В мае 2024 года Министерство финансов США опубликовало новые «черные» списки, куда вошли, в том числе, и 12 компаний из СФО. Среди них АО «Разрез Колыванский», ООО «Листвянский обогатительный комбинат», ООО «Разрез Верхнетешский», ООО «Разрез Восточный», ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

В феврале этого же года в 13-й пакет санкций Евросоюза попали Новосибирский патронный завод и Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ), а в сентябре — Новосибирский аэропорт Толмачёво.

А в конце 2023-го санкции ввели против АО «Новосибирский приборостроительный завод» и ООО «Сибэлектропривод» и ООО «Сибавторесурс».

Кроме того, под санкциями находятся несколько научных институтов Академгородка, в том числе: институт ядерной физики СО РАН, АО «Институт прикладной физики», институт лазерной физики СО РАН, институт теоретической и прикладной механики СО РАН, институт физики полупроводников СО РАН, Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева.

Ранее редакция сообщала, что банк с новосибирскими корнями попал в санкционный список США.