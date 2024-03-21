Белого медведя, катающегося на пузе, сняли в Новосибирском зоопарке

Несколько секунд милоты подарил своим подписчикам телеграм-канал Новосибирского зоопарка. Сотрудникам удалось снять, как белый медведь катается на пузе по ледяным ступеням в своем вольере с бассейном.
В ролике медведь, отталкиваясь лапами, как масло на солнышке растекается на льду. Заметно, что ему очень нравится внимание зрителей и он с удовольствием позирует для камеры.
В комментариях жители Новосибирска умилились этому зрелищу и начали активно обсуждать действия любимца публики.
– Какая красота прям.
– Надо «ребятишкам» горку сделать, прям в воду.
– Это я на работу иду.
– Это я по утрам.
Ранее редакция сообщала о том, что бассейны в вольерах белых мишек начали заполнять водой.
Фото и видео со страницы Новосибирского зоопарка в Телеграм.
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