Белого медведя, катающегося на пузе, сняли в Новосибирском зоопарке

Несколько секунд милоты подарил своим подписчикам телеграм-канал Новосибирского зоопарка. Сотрудникам удалось снять, как белый медведь катается на пузе по ледяным ступеням в своем вольере с бассейном.

В ролике медведь, отталкиваясь лапами, как масло на солнышке растекается на льду. Заметно, что ему очень нравится внимание зрителей и он с удовольствием позирует для камеры.

В комментариях жители Новосибирска умилились этому зрелищу и начали активно обсуждать действия любимца публики.

– Какая красота прям. – Надо «ребятишкам» горку сделать, прям в воду. – Это я на работу иду. – Это я по утрам.

Ранее редакция сообщала о том, что бассейны в вольерах белых мишек начали заполнять водой.