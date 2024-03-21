Ударивший школьницу на фудкорте мужчина избежит наказания в Новосибирске

В Новосибирске полицейские отказались возбуждать уголовное дело на мужчину, ударившего школьницу на фудкорте.

— По поступившему в полицию заявлению была проведена проверка и изучена видеозапись. Также выдавалось направление на судебно-медицинскую экспертизу. По результату проведенных мероприятий вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, об инциденте, произошедшем вечером 1 февраля в ТРЦ «Голден Парк», сообщила мама пострадавшей девочки.

По словам Александры, ее 15-летняя дочь Аня* в компании подруг отдыхала в зоне фудкорта. Там же ужинала взрослая супружеская пара. Конфликт произошел из-за упавших подносов, которые пыталась пристроить на стол женщина. В это время подростки громко разговаривала на свои темы и смеялась. Подумав, что объектом шуток стала его жена, мужчина подошел к Ане и ударил ее в грудь. ЧП попало на камеры видеонаблюдения.

Мама пострадавшей обратилась с заявлением к правоохранителям.

Ранее редакция сообщала о том, что учитель жестоко избил ученика во время урока в одной из сибирских школ. Терпение педагога лопнуло после того, как подросток игнорировал его замечания и расстреливал кусками жеваной бумаги одноклассников.

*Имя девочки изменено.