Белоруссия планирует активизировать биржевую торговлю с Сибирью

— Активное участие региональных центров поддержки экспорта в информировании деловых кругов о возможностях применения биржевого механизма во внешней торговле будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Сибирским федеральным округом, обеспечивая благоприятные условия для роста взаимного товарооборота, — заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Башлий в ходе онлайн-конференции, организованной Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь и Российским экспортным центром.

По его словам, региональные центры поддержки экспорта должны быть в числе главных проводников идей биржевой торговли, содействуя привлечению на торги субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в выходе на рынок Беларуси и третьих стран.

По мнению представителя БУТБ, в полной мере раскрыть потенциал сотрудничества в сфере биржевой торговли можно путем объединения усилий биржи с региональными центрами поддержки экспорта, в том числе в формате брокерства. С этой целью в ближайшей перспективе планируется организовать на базе БУТБ пилотный обучающий семинар для сотрудников центров поддержки экспорта из разных регионов России и в том числе из Сибирского федерального округа.

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» — единственная товарная биржа в Республике Беларусь и крупнейшая спотовая биржа Восточной Европы. Основана в 2004 году, контрольный пакет акций (98%) принадлежит государству. Среднегодовой товарооборот — 4 млрд USD. Клиентами биржи являются 29 тыс компаний, в ход проходит около 400 тыс сделок. География работы — 70 стран.

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