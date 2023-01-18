Крупнейшая нефтегазовая компания Европы Wintershall Dea объявила об уходе из России

Крупнейшая в Европе частная немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила о своем решении выйти из проектов в России с одобрения наблюдательного совета, сообщается на сайте холдинга.

Wintershall Dea предпримет соответствующие принятому решению шаги упорядоченным образом, соблюдая законы и правила.

Генеральный директор компании Марио Мерен пояснил, что в последнее время ограничения деятельности западных компаний в стране, введенные правительством РФ, и внешнее вмешательство в деятельность совместных предприятий сделали невозможной для Wintershall Dea работу в России.

Компания пришла к выводу, что больше не соответствует критериям, установленным МСФО для получения контроля или значительного влияния на свои совместные предприятия в России.

Таким образом, в 4 квартале Wintershall Dea деконсолидировала все свои российские представительства.

До завершения планируемого выхода российские доли участия будут учитываться как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 9.

Wintershall Dea была одним из финансовых инвесторов «Северного потока – 2», кроме того, она — акционер оператора газопровода «Северный поток» (с долей в 15,5%), владеет 25,01% в совместном с «Газпромом» (74,99%) проекте «Ачим девелопмент», а также вместе с «Газпромом» и OMV управляет совместным предприятием «Севернефтегазпром», разрабатывающим Южно-Русское месторождение.

Ранее редакция сообщала, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen не продлит истекающий долгосрочный контракт на поставки нефти из РФ.

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