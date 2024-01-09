Рост пассажироперевозок наблюдается в метро Новосибирска

Продолжается рост пассажироперевозок в новосибирском метро. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Телеграм-канале.

— В 2023 году Новосибирский метрополитен перевез 84,52 миллиона человек, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году, — говорится в сообщении.

Результат входит в тройку лидеров за всю историю городского метро.

Отмечается, что в 2021 году метро перевезло 75,3 миллиона человек, а в 2022 году — 77 миллионов 264 тысяч пассажиров.

Напомним, что после ввода станции метро «Спортивная» ожидается увеличение пассажиропотока на 6%. Также ввод позволит повысить транспортную доступность многофункциональной ледовой арены и прилегающего парка.

Ранее редакция сообщала, что строительство станции метро «Спортивная» продлили до 25 июня 2024 года.