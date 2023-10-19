Белый лисенок уехал из новосибирского питомника в уфимский зоопарк

В уфимском контактном-зоопарке «Лесное посольство» появился необычный лисенок по кличке Юки. Об этом журналисту Infopro54 сообщили в зоопарке.

Как пояснили сотрудники, кличку выбрали из-за необычного бело-серого цвета меха.

— Юки на японском означает «снег», но имя в японской культуре несет в себе глубокое, символическое значение и переводится как «снежное счастье» или «счастливый ребёнок снега», — рассказали в зоопарке.

Своим необычным цветом животное обязано селекции. Лисенок появился на свет в Новосибирском научном центре.

— Мы взяли его из питомника. У него значительно занижен ген агрессии, — отметил представитель зоопарка.

Как подчеркивают в «Лесном посольстве», Юки любит общаться с людьми.

— Он сохранил детские и миловидные черты даже во взрослом возрасте, — отметили в зоопарке.

Ранее редакция сообщала о том, что в теплые павильоны переезжают животные Новосибирского зоопарка.