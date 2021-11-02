Из-за ограничений, связанных с COVID–19, иностранцы массово аннулируют туры в Россию

Иностранцы, которые планировали путешествие в Россию, массово стали отказываться от туров, сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Некоторые из них ещё надеются на лучшее и переносят поездку на более позднее время, но из-за неуверенности, что ситуация изменится, таких туристов всё меньше.

— Основная причина — отсутствие у иностранных гостей QR-кодов. Даже если иностранец прошёл вакцинацию или переболел ковидом, у него нет QR-кода, который выдаётся только после вакцинации российскими препаратами, — говорится в сообщении.

Из-за этого для гостей России становится недоступным посещение музеев, театров и организаций общепита. Также остаётся непонятной ситуация с заселением в гостиницы. В некоторых отелях требуют наличие подтверждения о вакцинации.

При этом АТОР не исключает возможность того, что после 7 ноября положение с антиковидными ограничениями изменится. На данный момент условием отдыха иностранцев в России остаётся ПЦР-тестирование, которое необходимо проходить постоянно.