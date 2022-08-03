В исправительных центрах создадут новые рабочие места для граждан, направленных на принудительные работы

В 70 субъектах Российской Федерации 250 предприятий и организаций выразили готовность участвовать в создании исправительных центров и использовать труд граждан, направленных на принудительные работы, сообщила член генерального совета, руководитель Экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

В 2022 году планируется к созданию 15.380 мест. Из них на базе уголовно-исполнительной системы – 2.413, организаций – 10.229, субъектов Российской Федерации – 2.738. Создание сети исправительных центров планируется по двум направлениям: на базе модельных конструкций и путем проведения ремонтных работ объектов уголовно-исправительной системы. Всего на создание дополнительных мест правительство выделит ФСИН 2 млрд руб. в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации от 31.05.2022 №ДГ-П4-36пр.

Исправительные центры – специализированные хостелы для граждан, отбывающих принудительные работы. Там они проживают и перемещаются без сопровождения ФСИН, не испытывая тягот режима проживания в колонии. Их труд оплачивается, и, хотя доход все же ниже рыночного, после завершения срока отбытия принудительных работ у них появляется шанс устроиться на предприятие и получать конкурентную заработную плату. На принудительных работах каменщики, электросварщики, плотники-бетонщики, плиточники могут получить около 22 тыс. руб. в месяц.

С точки зрения государства, затраты бюджета на содержание осужденных в исправительных колониях выше, чем в исправительных центрах.

Для бизнеса и организаций развитие сети исправительных центров откроет возможности привлечь дополнительную рабочую силу на фоне нехватки рабочих рук и оттока мигрантов в период пандемии COVID-19, а для самих осужденных – устроиться на работу, освоить новую профессию и сократить срок отбывания наказания.