Рекламодателям

С 1 июля водителям в Новосибирске будут выдавать сертификат «Синяя карта»

  • 22/06/2024, 17:21
Автор: Юлия Данилова
С 1 июля водителям в Новосибирске будут выдавать сертификат «Синяя карта»
Он необходим для поездок в Белоруссию.

Страховщики — члены бюро «Зеленая карта» РСА приняли решение о выдаче сертификатов нового образца «Синяя карта». Они будут подтверждать наличие страховки ОСАГО для водителей, которые заезжают на территорию Белоруссии. Старт выдачи сертификатов нового типа намечен на 1 июля, при этом выдача «Зеленой карты» будет закрыта.

Новосибирская область на втором месте в России по стоимости ОСАГО

Новосибирская область на втором месте в России по стоимости ОСАГО

В РСА уточнили, что сертификаты «Синяя карта» будут изготавливать страховщики самостоятельно, но по единой форме. В перспективе, они будут оформляться в электронном виде.

Напомним, до июня 2023 года Россия входила в международную систему страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта». Затем членство России и Белоруссии в системе было приостановлено, и «Зеленые карты» прекратили свое действие.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возбуждено 31 уголовное дело по страховому мошенничеству. Все по заявлению одной компании.

Фото freepik , автор: standret.

78

Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск Белоруссия

Теги : Синяя карта ОСАГО


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Чтобы жители принимали участие в управлении территорией и «болели» за ее развитие.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Очереди на покупку домов за городом обнаружили в Новосибирске
22/06/24 18:15
Бизнес Недвижимость
Сегодня ночью без света останутся более 10 тысяч человек в центре Новосибирска
22/06/24 17:50
Общество
Берег Обского моря за час завалило древесиной из-за паводка в Новосибирске
22/06/24 17:38
Общество Происшествия
С 1 июля водителям в Новосибирске будут выдавать сертификат «Синяя карта»
22/06/24 17:21
Общество
Отсутствие туалетов на трассах тормозит развитие туризма в Новосибирской области
22/06/24 16:08
Бизнес Власть Общество
Установку для лечения онкологии новосибирцы вскоре передадут заказчику
22/06/24 15:15
Инновации Общество
Цена за обучение в новосибирских вузах в 2024 году доходит до 390 тысяч рублей за год
22/06/24 14:38
Бизнес Общество
На 1 млн рублей за год подорожали новостройки в Новосибирске
22/06/24 14:09
Бизнес Недвижимость
Евгения Богорада отправили в СИЗО в Новосибирске
22/06/24 13:11
Бизнес Право&Порядок
Неизвестные разбросали битое стекло и гвозди на берегу водоема в Новосибирске
22/06/24 12:12
Власть Общество Право&Порядок
Для перевозки угля в Сибири предлагают использовать дирижабли
22/06/24 11:04
Бизнес Власть
С площадки концессионной школы вывезли кран в Новосибирске
22/06/24 9:58
Бизнес Власть Общество
Бывшего председателя ГСК осудили за растрату более 400 тысяч рублей
22/06/24 9:20
Право&Порядок
Виталия Витухина суд оставил в СИЗО
22/06/24 8:30
Власть Право&Порядок
На 2025 год перенесены сроки сдачи двух поликлиник в Ленинском районе Новосибирска
21/06/24 18:06
Бизнес Власть Общество
Суд оставил под стражей экс-начальника УЭБиПК МВД Новосибирска Владимира Вялкова
21/06/24 17:15
Право&Порядок
После пожара на складе в городе Обь возбуждено уголовное дело
21/06/24 16:31
Право&Порядок
Губернатор Новосибирской области ознакомился с разработками БАС участников проектно-образовательного интенсива «Остров»
21/06/24 16:26
Власть
Жители села под Новосибирском потребовали отменить фестиваль «Индия»
21/06/24 16:09
Бизнес Власть Общество
«Аллея возможностей» и встречи с участниками СВО ждут юных жителей региона в День молодежи
21/06/24 15:58
Власть
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
«Россети» создали новую инфраструктуру для электроснабжения крупнейшего производителя цемента в Новосибирской области
21/06/24 11:09
Лёгкий способ увеличить семейный бюджет
19/06/24 14:29
Стартовал Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб
19/06/24 10:43
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов в юанях
17/06/24 17:39
Важный шаг в большую журналистику: молодые таланты могут заявить о себе в номинации «ПРОба пера»
17/06/24 11:59
Семейный фестиваль «Экомир» прошел в Новосибирске при поддержке Сбера
14/06/24 14:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска