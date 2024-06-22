С 1 июля водителям в Новосибирске будут выдавать сертификат «Синяя карта»

Страховщики — члены бюро «Зеленая карта» РСА приняли решение о выдаче сертификатов нового образца «Синяя карта». Они будут подтверждать наличие страховки ОСАГО для водителей, которые заезжают на территорию Белоруссии. Старт выдачи сертификатов нового типа намечен на 1 июля, при этом выдача «Зеленой карты» будет закрыта.
Напомним, до июня 2023 года Россия входила в международную систему страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта». Затем членство России и Белоруссии в системе было приостановлено, и «Зеленые карты» прекратили свое действие.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возбуждено 31 уголовное дело по страховому мошенничеству. Все по заявлению одной компании.
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