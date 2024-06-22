Неизвестные разбросали битое стекло и гвозди на берегу водоема в Новосибирске

Матросы-спасатели МАСС обнаружили на береговой линии котлована на Юго-Западном жилмассиве много битого стекла и ржавые гвозди.

— Просим отдыхающих быть аккуратными. Юго-Западный не относится к оборудованным пляжам и купание там опасно, — в очередной раз напомнили спасатели. — Уважаемые отдыхающие, просим вас не бить бутылки и не создавать угрозу для здоровья других отдыхающих.

Напомним, этот водоем является популярным местом отдыха у жителей жилмассива. Каждое лето здесь собирается огромное количество отдыхающих. Люди неоднократно просили привести водоем в порядок. Тем не менее жителям официально запретили купаться в котловане.

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