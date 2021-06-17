Бескрайний бассейн-инфинити появится в Бугринской роще

В парке «Бугринская Роща» появятся бассейны и горнолыжные трассы. Для реализации проекта приглашен канадский дизайнер. Мэрия решила благоустроить эту зону отдыха в связи с тем, что главный городской пляж «Наутилус» на два года отдан под большую стройку — рядом идет возведение ЛДС к молодежному чемпионату мира по хоккею. У горожан практически не осталось мобильного места внутри города для отдыха летом. Как рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, ожидается, что весь трафик отдыхающих с «Наутилуса» перейдет на пляж у Бугринской рощи.

— У этого пляжа есть вся необходима сертификация и все условия для жителей города, которые просто хотят отдохнуть, а также для жителей, которые захотят отдохнуть в более комфортных условиях. Поэтому данный проект мы сегодня рассматриваем и презентуем именно как точку роста данной территории, — пояснила Терешкова.

Отметим, что для жителей города основная территория Бугринского пляжа останется в свободном доступе. При этом здесь появится платная зона отдыха с лежаками и SPA-зоной. Как обещают руководители проекта, ландшафтный дизайн территории при его реализации не пострадает.

— У нас для жителей города должна оставаться возможность бесплатного пляжа, чтобы сделать отдых более комфортным, чтобы не ехать за этим отдыхом, к примеру, на Алтай. Мы согласовали проект с нашим муниципалитетом, — рассказывает собственник ГК «Транспортное агентство», инвестор проекта Дмитрий Котов.

Рядом с основным Бугринским пляжем в рамках контракта, заключенного с мэрией Новосибирска, компания планирует реализовать проект Soho Pool Club. На территории клуба будут построены 3 террасы, большой бассейн — 16х35, подростковый — 16х6 и детский — 12х6. Все бассейны будут с подогревом, с чистой водой и хорошей фильтрацией. На площадке также предусмотрено размещение нескольких объектов общепита. В вечернее время в Soho Pool Club будут проходить вечеринки, здесь также появится летний кинотеатр на открытом воздухе. Дмитрий Котов надеется, что те мероприятия, которые станут проходить в Soho Pool Club, заинтересуют огромное количество туристов. Главная задача инвестора — привлечь отдыхающих из близлежащих городов и местных жителей, так как Soho-парк предназначен для отдыха на каждый день.

Цена за вход составит 1000 рублей для взрослого и 500 рублей для ребенка в день. Также будут действовать льготные программы для малообеспеченных и многодетных семей.

— Один из бассейнов расположится над головой отдыхающих. Бескрайний переливной бассейн-инфинити будет уходить в горизонт, по аналогии с объектами, которые размещаются на многих зарубежных курортах. Средняя часть Soho Pool Club, где находятся лежаки, вечером станет трансформироваться в ресторанную зону, — рассказывает Котов. — Первый этап проекта мы планируем сдать этой осенью. В него войдет самый большой теплый бассейн. А к началу сезона 2022 года объект будет полностью запущен в эксплуатацию.

Также в планах застройщика — подготовить проект по строительству небольшой обучающей трассы сноутюбинга и сноубординга для детей. Она разместится на склонах прилегающей к пляжу Бугринского парка. Здесь планируется установить подъемник для сноутюбинга и сноуборда. Это привлечет интерес к проекту у любителей организованного активного отдыха. Ранее на этом склоне зимой постоянно самоорганизовывался стихийный спуск без соблюдения техники безопасности, что нередко приводило к травмам отдыхающих.

Совокупный объем инвестиций — 72 млн рублей. Инвестор рассчитывает, что вложения окупятся за 2 года.

— Мы выиграли конкурс «Регион устойчивого развития» — программа при правительстве РФ. Это конкурсный отбор инвестиционных проектов на территории Российской Федерации с целью поддержки бизнес-инициатив, их реализации, а также создания новых рабочих мест. Победитель может претендовать на льготные условия финансирования инвестиционного проекта, в том числе на предоставление инициаторам проектов пониженной процентной ставки по кредитам и фиксированной ставки по привлечению средств частного инвестора. Сейчас мы находимся на последнем этапе согласования проекта с банком, чтобы получить финансирование. Параллельно используем свои средства и привлекаем инвесторов-горожан, которые хотят участвовать в улучшении города, — пояснил Дмитрий Котов. — Под проект также будут привлечены коммерческие деньги — это, в первую очередь, наша ответственность, которую мы берем на себя.

Город от реализации проекта на «Бугринском пляже» получит новый пляжный сервис, а также развитие парка прибрежной зоны без ущерба экологии.

Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Котов анонсировал проект Soho Pool Club в своем Instagram-профиле, где заявил о привлечении инвесторов. Пакет акций 20 тыс. шт. стоит 80 тысяч рублей (одна акция — 4 рубля). В августе 2022 года пройдет возврат 50% от вложений в акции, все акции остаются у акционера.

— Речь идет о бассейне — ни о чем больше, других договорных обстоятельств и конкурсов не проводилось. Вся остальная информация (Озвученная Котовым. — Ред.) не совсем соответствует действительности.

Мэр города Анатолий Локоть на еженедельной пресс-конференции прокомментировал эту ситуацию следующим образом:

Как рассказал Infopro54 директор ПКиО «Бугринская роща» Игорь Долозов, у парка давно разработана концепция развития.

— Якорными элементами этой концепции изначально являются открытый бассейн и трасса для сноутюбинга. Сейчас мы просто подошли к реализации этой концепции, объявили открытую конкурсную процедуру на право аренды оборудования и компания ООО «Транспортное агентство» стала победителем тендера, — пояснил собеседник редакции.

По данным 2GIS, по запросу «открытый бассейн» в черте города находится несколько бассейнов с оборудованной территорией и лежаками, это «Термы Мира», «Румба Пляж», «Маяк», «Сосновый бор», «Локомотив» и «Лидер Ленд». За городом находятся зоны отдыха с открытыми бассейнами Parus, Remix, «Борвиха», «Мира Парк».