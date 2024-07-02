Рассказываем, какие необычные специалисты требуются в Новосибирской области

Самые необычные предложения о работе собрали и проанализировали специалисты HH.ru.

Так, по их данным, новосибирцам предлагают получить работу чайджи. Этот специалист будет приносить чай, кофе, завтраки и обеды руководителю, вдобавок к этому поддерживать чистоту и порядок в офисе.

— Работодатель отмечает, что вакансия подойдет для аккуратных и энергичных соискателей. Предлагаемая заработная плата — от 40 до 50 тыс. рублей, — отметили в HH.ru.

Для тех, у кого есть высшее образование, доступна вакансия оценщика зданий и сооружений. Соискателю готовы платить на этой работе от 85 тысяч рублей. Он должен проводить визуальное и инструментальное обследование зданий, выявлять и фиксировать повреждения, выполнять чертежи и разрабатывать рекомендации по ремонту и усилению строительных конструкций. Однако стоит учитывать, что берут на такую вакансию только со стажем в 3 года.

Тем, кому впервые предстоит поработать, предлагают работу лидоруба с заработной платой от 50 до 100 тысяч рублей.

— Под необычным названием скрывается вполне распространенный функционал: это помощник региональных менеджеров, в главные задачи которого входит звонки клиентам и рассылка им презентаций, — подчеркивают в сообщении специалисты.

Работодатель гарантирует обучение, наставничество и перспективы карьерного роста.

ранее редакция сообщала о том, что 150 заявок на целевое обучение студентов в вузах подали работодатели Новосибирска.