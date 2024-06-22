Отсутствие туалетов на трассах тормозит развитие туризма в Новосибирской области

Все упирается в финансы

Перевозчики требуют навести порядок с размещением объектов дорожного сервиса в Новосибирской области. Об этом участники рынка заявили на круглом столе на тему «Проблемы сервисного обустройства автомобильных дорог» в Новосибирске. Как отметил президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев, государством утверждены четкие нормативы размещения таких объектов. Например, на дорогах второй и третьей технической категории АЗС, СТО и пункты питания должны размещаться не реже, чем через 100 км, а площадки для отдыха водителей — через 50 км. В Новосибирской области в этот список входят крупные региональные дороги, например, трасса Новосибирск –Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск – Колывань – Томск, Новосибирск – Кочки-Павлодар.

— К сожалению, нормативы размещения объектов сервиса на дорогах не только Новосибирской области, но и других регионов Сибири не соблюдаются. Бизнес не идет на региональные дороги, — констатировал Трунаев. — Между тем в последние годы мы наблюдаем не только рост грузопотока, но и развитие внутреннего туризма, то есть люди активно передвигаются по этим дорогам на своих авто.

— 11 лет назад правительство Новосибирской области определило участки для размещения 7 таких парковок, были разработаны их проекты. Правительство планировало выделить бюджетные средства на отведение и обустройство земельных участков, подведение инженерных коммуникаций, обустройство примыканий к дороге. Средняя стоимость обустройства каждой площадки в 2014 году оценивалась около 70 млн рублей. К большому сожалению, до сих пор ни одна парковка не построена, — констатировал президент СААП.

По его словам, для грузоперевозчика очень важно наличие на трассах больших, охраняемых, освещенных стоянок с твердым покрытием. Они особенно нужны в дни, когда из-за сложных погодных условий — сильный снегопад, гололед — власти ограничивают въезд большегрузного транспорта в город Новосибирск.

Игорь Горожанин, начальник отдела весового контроля, сервисного обустройства и рекламы ТУАД Новосибирской области, пояснил, что данная концепция заморожена на этапе принятия постановления из-за нехватки финансирования в бюджете.

— При этом она остается актуальной, так как интегрируется с федеральной концепцией развития дорожного средства и многофункциональных зон, и является вполне осуществимым проектом, — заявил эксперт.

По его словам, протяженность региональных дорог в Новосибирской области составляет почти 13 тысяч км. Наиболее интенсивное движение на трассе К17-Р, которая соединяет Новосибирск с Республикой Казахстан: около 7 тысяч автомобилей в сутки. На всех дорогах области сейчас находится 157 объектов дорожного сервиса. Из них 35 АЗС, 3 мотеля и 8 СТО. При этом представитель ТУАД отметил, что большая часть объектов появилась в 90-х годах и имела хаотичный порядок размещения.

— В настоящее время на региональных дорогах практически отсутствуют объекты дорожного сервиса, которые можно отнести к полноценным многофункциональным зонам, что можно наблюдать на больших трассах федерального значения, — признал Игорь Горожанин.

Бизнес надеется на сотрудничество

Основными причинами слабого интереса бизнеса к инвестициям в объекты дорожного сервиса на региональных трассах, по мнению Игоря Горожанина, является низкая интенсивность и высокая стоимость обустройства полноценного объекта в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. Крупный бизнес в эту нишу не хочет заходить из-за низкой рентабельности, а малый не может — из-за высоких затрат.

— Как инвестору мне бы хотелось видеть на карте участки, где согласовано размещение объекта придорожного сервиса, куда подведена необходимая инфраструктура, где есть готовые проектные решения. Это будет интересно для больших нефтяных компаний, — пояснил он. — Причем проекты должны варьироваться по площади. На большую — один, на маленькую — другой, и необходимо устанавливать жесткие сроки реализации проектов. Не построил, допустим, за 3 года — участок изымается и вновь выставляется на торги.

По оценке Игоря Головни, генерального директора ООО «Нафтатранс плюс», строительство современной АЗС с объектом придорожного сервиса обходится в 150-180 млн рублей. При этом около 2 лет уходят на поиск участка и его согласование, около 7-8 месяцев — на стройку.

Руководитель транспортной компании «Континент» Алексей Лядусов напомнил коллегам, что объекты сервиса должны нести в себе не только коммерческий, но и социальный смысл.

— Частник может видеть для себя какую угодно структуру объекта дорожного сервиса, но это работает ровно до того момента, когда к его площадке приходит автобус и из него выходят 50 человек, которые встают в очередь в туалет. А если подходит несколько автобусов? Люди вообще ничего больше не успевают сделать! Недавно у нас китайская делегация из Новосибирска в Новокузнецк ездила на 9 автобусах, так я вообще не знаю ни одного объекта инфраструктуры у нас на трассах, который мог бы «переварить» такое количество людей одновременно, — говорит Лядусов. — Поэтому я категорически поддерживаю идею типовых проектов, без всякой самодеятельности. Да, возможно, 90% времени они будут простаивать, но это и будет социальная функция. Так что это история не только про бизнес и рентабельность, особенно на фоне развития внутреннего туризма. Поэтому здесь нужно искать баланс: что может предоставить государство для снижения затрат бизнеса, а что должен взять на себя предприниматель.

При этом он отметил, что сегодня наиболее сложная ситуация с объектами дорожного сервиса, где могут отдохнуть перевозчики, на региональных трассах с малым трафиком. Однако перевозчики, которые по ним передвигаются, тоже обязаны соблюдать нормативы по организации труда и отдыха. Алексей Лядусов считает, что этот момент также нужно учитывать при взаимодействии государства и бизнеса.

Кстати, о проблемах с приемом растущего потока туристов участники местного туристического рынка говорили еще в 2021 году. Основной проблемой в районах области экскурсовод называл удобства первой необходимости. С тех пор количество гостей, посещающих регион, серьезно выросло

Представители малого бизнеса, принимавшие участие в круглом столе, Константин Гапонов и Ольга Лисьева, заявили, что за свои средства, без господдержки, построить объекты придорожного сервиса по тем нормативам, которые выставляет государство, сегодня нереально Самые большие расходы необходимы на проектирование и строительства примыкания к дороге, а также полос разгона для фур и прочего автотранспорта, который заезжает на площадку. По словам Игоря Горожанина, на это необходимы около 50 млн рублей.

Ситуацию осложняет тот факт, что соблюдение нормативов требует новых земель, которые вокруг действующих объектов сервиса давно выкуплены. Новосибирские предприниматели рассказали, что им приходится судиться с соседями, перекрывающими въезды и выезды на парковки, вываливающими на площадки навоз, то есть препятствующими осуществлению ими своей деятельности, а органы власти устраняются от участия в этих конфликтах. Это приводит к закрытию и без того небольшого количества объектов придорожного сервиса на трассах.

Что делать

Принять программу развития объектов придорожного сервиса в регионе, чтобы инвесторы понимали, какое количество участков и где будет отдано под такие объекты в ближайшие 10 лет.

Разработать типовые проекты разновеликих и разного функционального наполнения объектов придорожного сервиса.

Участки для строительства объектов выставлять на аукцион только с готовыми проектными решениями. Победитель аукциона имеет право построить только то, что предусмотрено проектом. На торги участок должен выставляться полностью готовый (с мощностями, согласованными примыканиями).

Все согласования, связанные с подготовкой участка к застройке, должно взять на себя государство. В том числе перевод земель из категории сельхозназначения в категорию, разрешенную для строительства объектов придорожного сервиса.

Земельные участки вдоль региональных автодорог должны предоставляться инвесторам на льготных условиях.

Рассмотреть возможность создания вокруг Новосибирска 30-40 километровой «благоприятной зоны» для грузового автотранспорта, на территории которой предоставлять предпринимателям льготы, включая налоговые, и преференции при строительстве объектов придорожного.

Участники круглого стола предложили решение финансового вопроса с объектами дорожного сервиса: направить на их развитие часть транспортного налога, который собирается в Новосибирской области. В 2023 году по этому налогу в бюджет региона поступили 2,4 млрд рублей. Среди прочих рекомендаций, которые, по мнению экспертов рынка, могут решить проблему с объектами дорожного сервиса в Новосибирской области, прозвучали следующие:

Депутат Законодательного Собрания, председатель транспортного комитета регионального парламента Валерий Ильенко предложил детально обсудить предложения участников рынка в рамках Заксобрания.

— Этот вопрос необходимо решать, так как на некоторых трассах сегодня даже легковая машина не остановится, не то что фура. Мы будем работать с ТУАДом, Минтрансом. На этот вопрос необходимо обратить внимание законодательно, поэтому в ближайшее время мы проведем на эту тему отдельное заседание комитета, — резюмировал Ильенко.

Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирских дорогах планируется создать 24 сервисные зоны для водителей и пассажиров.