Компания экс-силовика построит высотку рядом с Технопарком в Новосибирске

Компания ООО «Резидент Сити» получила разрешение на строительство административного здания со встроенной автостоянкой в Советском районе Новосибирска на улице Николаева. Площадь земельного участка — 13878 кв. м. Высота здания 14 этажей, площадь здания 14144,0 кв м. Площадь парковочных мест — 498,6 кв. м, количество парковочных мест в здании на 1-ом этаже — 14, на 2-ом этаже — 23. Разрешение действует до конца декабря 2027 года. Судя по кадастровому номеру, объект планируется построить рядом с одной из башен Технопарка.

В чатах Академгородка жители обсуждают, что скорее всего речь идет о строительстве апартаментов, а также с сожалением отмечают, что ситуация с парковками в данной локации еще больше осложнится.

По данным Контур.Фокуса, компания ООО «Резидент Сити» создана летом 2023 года, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Собственником компании является Вячеслав Певнев. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Вячеславу Певневу также принадлежит 48% компании ООО «Чистая планета», которая занимается производством мыла и моющих, чистящих и полирующих средств.

ООО «Проэкопарк» (производство моющих средств), ООО «Звезда востока» (торговля прочими автотранспортными средствами).

Ранее Певнев входил в число учредителей ООО «Горки Парк». До того, как заняться коммерческой деятельностью Вячеслав Певнев возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью ГУВД по Новосибирской области.

Напомним, в декабре 2024 года компания экс-силовика из Новосибирска отказалась от кредитного рейтинга, сообщив что пока не может его поддерживать. При этом эмитенту удалось избежать фактического дефолта по облигациям.

Ранее редакция сообщала о том, что рядом с Технопарком планируют поставить высотку за 10 млрд рублей.