Новосибирский зоопарк рассказал о судьбе розового фламинго, отбившемся от стаи

Розовый фламинго, которого местные жители принесли в Новосибирский зоопарк уже адаптировался к новому дому.

Напомним, что фламинго был обнаружен на территории Колыванского района Новосибирской области. Ученые предполагают, что он отбился от стаи.

— Сейчас уже можно говорить, что фламинго адаптировался. У него хороший аппетит, и он привыкает новому дому. Его перевели в павильон, где живут другие фламинго. Пока сделали для новой птицы отдельную загородку, но она из сетки и, можно сказать, условна, — рассказали в зоопарке.

На данный момент фламинго активно общаются друг с другом. В зверинце надеются, что найденыш станет полноценным членом стаи.

Возраст найденного фламинго около 6 месяцев. Взрослый наряд с оттенками розового и красного у него появится примерно через два года, а сейчас он окрашен в сероватый цвет.

Ранее редакция сообщала о том, что День осведомленности о пингвинах отмечают в Новосибирском зоопарке.