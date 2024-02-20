Стала известна судьба пропавшего памятника Василию Теркину в Новосибирске

Мэрия Новосибирска рассказала о судьбе «пропавшего» памятника Василию Тёркину (Вымышленный герой, солдат Великой Отечественной войны из поэмы Александра Твардовского. — Ред.) на улице Свечникова.

На данный момент скульптура находится на реставрации. В мае ее вернут на законное место.

Первая новость о том, что любимый памятник жителей района пропал появилась 16 февраля. Пост был опубликован в паблике «Калининский район» в «ВКонтакте». Автор был обеспокоен пропажей и предполагал, что его просто снесли при чистке снега. Однако не все были согласны с таким предположением. Многие жители высказали теорию, что памятник был передан на реставрацию — сейчас она подтвердилась.

Ранее редакция сообщала о том, что Никольская площадь появилась около Вознесенского собора в Новосибирске.