Стала известна судьба пропавшего памятника Василию Теркину в Новосибирске

Мэрия Новосибирска рассказала о судьбе «пропавшего» памятника Василию Тёркину (Вымышленный герой, солдат Великой Отечественной войны из поэмы Александра Твардовского. — Ред.) на улице Свечникова.
На данный момент скульптура находится на реставрации. В мае ее вернут на законное место.
Первая новость о том, что любимый памятник жителей района пропал появилась 16 февраля. Пост был опубликован в паблике «Калининский район» в «ВКонтакте». Автор был обеспокоен пропажей и предполагал, что его просто снесли при чистке снега. Однако не все были согласны с таким предположением. Многие жители высказали теорию, что памятник был передан на реставрацию — сейчас она подтвердилась.
Ранее редакция сообщала о том, что Никольская площадь появилась около Вознесенского собора в Новосибирске.
Фото со страницы паблика «Калининский район» в «ВКонтакте»
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