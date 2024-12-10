Без отопления в 20-градусный мороз остались жители Новосибирска

Жители Дзержинского района Новосибирска остались без отопления в 20-градусный мороз. Под отключение попали 16 многоквартиных домов, три объекта социальной инфраструктуры, среди которых школа и колледж, а также ещё семь «прочих» объектов.

Причиной массового отключения стало повреждение на теплотрассе на улице Гоголя. Также новосибирцы сидят ещё и без горячей воды. Решить проблему коммунальщики пообещали к 17.00.

Между тем по факту инцидента районная прокуратура начала проверку.

— Организована проверка по факту аварийного отключения тепловой энергии. Причины отключения устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве региона.

Напомним, в начале декабря без отопления остались жители 165 жилых домов в Ленинском районе Новосибирска. Как сообщалось на сайте жизнеобеспечения города, причиной ухудшения параметров подачи теплоснабжения стал дефект на теплосети по адресу Космическая, 32/1. Отключение было плановым и затронуло жителей домов на улицах Ватутина, Блюхера, Космической и Карла Маркса.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр получил представление прокуратуры из-за нарушений на теплосетях Новосибирска. Проведя проверку, прокуратура нашла более 50 нарушений.