Бизнес KFC в России был продан компании «Смарт сервис»

Yum! Brands, Inc. закрыла сделку по продаже KFC в России компании «Смарт Сервис Лтд», передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Сумма сделки не раскрывается.

Стороны договорились, что «Смарт Сервис» проведет ребрендинг сети, а KFC переименуется в «Ростик’с». Речь идет о более 100 ресторанах, кроме того, «Смарт Сервис» несет ответственность за ребрендинг других франчайзи в стране.

Напомним, что прошлым летом Yum! Brands Inc. сообщала, что после завершения сделки планирует полностью уйти из России. А также обещала направлять всю прибыль от операций на российском рынке на гуманитарные цели.

В РФ работали около тысячи ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands – ООО «Ям Ресторантс Раша» – управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

Ранее редакция сообщала, что прибыль российских «дочек» крупных банков из КНР в 2022 году увеличилась в десятки раз.

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