Бизнес предложил локализовать целлюлозно-бумажные и перерабатывающие производства в России

Складские операторы, компании ПЭК, STS Logistics и XPL Group, отмечают снижение стоимости поддонов, гофротары и стретч-пленки. Так средневзвешенная цена палеты уменьшилась на 18,9% за январь-июнь по сравнению со вторым полугодием 2021 года, согласно данным ПЭК. Средневзвешенная стоимость гофрокороба — на 8,8% за аналогичный период, сообщила внешняя пресс-служба компании.

— Но надо учитывать эффект «высокой базы». За 2021 год стоимость стретч-пленки, поддонов и других складских материалов увеличилась в 1,5-2 раза, — поясняет Дмитрий Двойнин, директор по закупкам ПЭК. Генеральный директор XPL Group Давид Амирханян отмечает: цены на рынке сейчас «откатились» и по некоторым позициям возвращаются к уровню 2020 года.

Снижение стоимости связано с временным падением объемов поставок. За четыре месяца работу в России приостановили более 400 иностранных компаний, складские мощности освобождаются, а новым компаниям нужно время для выхода на рынок, отмечает Дмитрий Николаев, директор по складским операциям STS Logistics.

Как рассказал генеральный директор компании-производителя гофротары «Азимут Пак» Иван Кондауров, за февраль-июнь объемы поставок снизились в среднем на 40%.

По словам Дмитрия Двойнина, в строительный сезон, с марта по октябрь, цены на поддоны и пиломатериалы традиционно увеличивались — снижение в этот период нетипично для российского рынка.

Однако стоимость складских материалов остается волатильной из-за санкций и разрыва цепочек поставок, подчеркивает генеральный директор XPL Group Давид Амирханян.

Цены на некоторые категории складских материалов продолжают расти. Например, средневзвешенная стоимость стретч-пленки поднялась на 52%, сообщили в STS Logistics.

Дестабилизируют цены и проблемы с поставкой сырья. По данным «Азимут Пак», за февраль-июнь стоимость клея, скотча и краски для изготовления гофротары увеличилась на 30-50%. Цены в закупке выросли на большинство лакокрасочных изделий из Европы, сохраняются проблемы с логистикой.

Чтобы оптимизировать расходы, складские операторы увеличивают объемы вторичной переработки. Например, в ПЭК за четыре месяца на 20% нарастили возврат вторичной тары (поддоны, пиломатериалы для жесткой упаковки).

— Порядка 55% вторичного сырья мы задействуем при изготовлении упаковочной тары. Речь идет о досках, пенополиэтилене и металлических пряжках. В итоге затраты сократились на 16%, — рассказывает директор по закупкам.

Доля расходных материалов в тарифах складских операторов не является бюджетообразующей и занимает порядка 1,5%-2%. Однако, с учетом объемов, увеличение стоимости влияет на рентабельность.

Например, STS Logistics управляет 99,8 тыс. кв.м складских площадей и ежедневно обрабатывает тысячи грузов на палетах.

— Мы перешли с клиентами на модель open book, выделив наиболее растущие статьи расходов, чтобы повысить прозрачность работы и избежать убытков, — отмечает директор по складским операциям STS Logistics.

Стабилизировать стоимость упаковочных материалов поможет локализация целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств в России, отметили складские операторы. В том числе этому будет способствовать запрет на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, который вступил в силу в России с 1 января 2022 года, согласно поручению президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в Новосибирской области уже работает картонно-бумажный комбинат и производство гофротары.