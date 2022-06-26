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В Минобразовании региона объяснили, как будут принимать детей в концессионные школы

  • 26/06/2022, 11:28
Автор:
новости Новосибирска
В этом году в Новосибирске должно начаться строительство 6 объектов образования с помощью этого финансового инструмента.

— В соответствии с соглашением, заключенным  между Министерством просвещения РФ и правительством Новосибирской области, запланировано строительство 6 школ в рамках концессионных соглашений. В данных школах реализация школьных программ не планируется на платной основе, — говорится в ответе за подписью министра образования региона Сергея Федорчука, полученном на запрос редакции.

Он добавляет, что набор в образовательные учреждения будет осуществляться в соответствии с требованиями федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. В законе, в частности, отмечается, что в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

новости Новосибирска

Кого будут принимать в концессионные школы?

Напомним, на этой неделе тему с условиями приема детей в концессионные школы подняла депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. К ней обратились жители Нижнего Новгорода, у которых возникли проблемы с определением детей, проживающих по микроучастку, в образовательное учреждение, построенное по концессии.

— Сейчас обсуждается, будет ли обучение платным, — написала на своей странице в соцсети депутат.

Редакции Наталья Пинус сообщила, что будет разбираться в ситуации, в том числе для того, чтобы она не повторилась в Новосибирске.

Строительство школ по концессии — это глобальный федеральный проект ГК «Просвещение». В Новосибирске по нему планируют построить 14 школ:

— Первая очередь — новые школы на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах.

— Вторая очередь — школа на улице Забалуева (Ленинский район) и новое здание лицея №185.

— Третья очередь — еще 6 общеобразовательных учреждений: на улице Степной (Ленинский), Лебедевского (Заельцовский), Кубовой (Заельцовский), Твардовского (Первомайский), Петухова (Кировский) и Авиастроителей (Дзержинский).

Строительство школ первой очереди должно стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Партнер — ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) — около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования). Рассчитываться за школы область будет до 2036 года и заплатит 14,67 млрд рублей, из них 5,9 млрд — безвозмездно из федерального бюджета, 8,7 млрд — из областного. Средняя нагрузка на областной бюджет в эксплуатационной фазе — 627 млн рублей в год. В мае губернатор сообщал, что в ПСД по школам уже заложена актуальная цена на стройматериалы.  Он также пояснял, что по 3 следующим школам скорректирован механизм финансирования.

 

Ранее редакция сообщала, что новую «мусорную» концессию в регионе предлагают разбить на несколько лотов. В том числе строить за счет бюджета.

Фото: pixabay.com — 200degrees

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Рубрики : Власть Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школа концессия власть бизнес


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