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Более 30% сибирских перевозчиков до сих пор не установили на автобусах ГЛОНАСС

  • 19/03/2023, 11:57
Автор:
штрафы за перевозку без ГЛОНАСС
Многим Ространснадзор выписывает повторные штрафы.

— Использование ГЛОНАСС при осуществлении пассажирских перевозок автобусами стало обязательным с сентября 2021 года. По Сибири, по нашим данным, оснащено ГЛОНАСС 65% автобусов, из них больше всего ― в Новосибирской области (62%), меньше всего ― в Республике Тыва (9%), ― сообщил на круглом столе с перевозчиками, организованном Новосибирским реготделением «ОПОРЫ РОССИИ», начальник отдела автодорожного надзора по Новосибирской области МТУ Ространснадзора в СФО Николай Семенов.

По его словам, за год Управление только по Новосибирской области выдало 1081 предостережение об установке системы ГЛОНАСС на автобусы.

— Те, кто не исполняет предостережение, уже привлекаются к административной ответственности. За год были составлены 85 протоколов по частным перевозчикам, повторно — 71. По перевозкам для собственных нужд — 34 и 33 повторно, — подчеркнул Семенов.

Примерно такие же цифры, по его словам, актуальны и для других регионов округа.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская спутниковая система навигации, предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Предоставляет доступ к гражданскому сигналу глобального позиционирования в двухчастотных диапазонах L1 и L2, говорится на сайте Роскосмоса. Оператор — АО «ГЛОНАСС».

 

Ранее редакция сообщала о том, что оборудование для учета в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» устанавливается за счет перевозчиков

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : штрафы за перевозку без ГЛОНАСС система Глонасс перевозки общественным транспортом


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