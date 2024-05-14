Задержана замначальника дептранса Новосибирска Олеся Богомазова

Правоохранительные органы задержали Олесю Богомазову, заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
По информации, полученной от источников издания Сибкрай.ru, задержание было проведено сотрудниками отдела по противодействию коррупции.
На данный момент более подробной информации о причинах задержания и возможных обвинениях официально никто не озвучивал.
Богомазова исполняла обязанности руководителя городского департамента транспорта. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о её увольнении, однако в мэрии эту информацию опровергли.
Ранее редакция сообщала о том, что в отношении министра Дениса Архипова возбуждено второе уголовное дело.
Источник фото: мэрия Новосибирска
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