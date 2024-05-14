Перевозчика оштрафовали на 50 тысяч после ДТП с маршруткой в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура провела проверку после аварии с маршруткой №44, в которой пострадали пассажиры.

Дорожный инцидент произошел 28 февраля на улице Никитина в Октябрьском районе города.

По информации ГИБДД, 37-летний водитель маршрутного такси Луидор ехал со стороны улицы Кирова в сторону Белинского. Напротив дома №68 он врезался в Газель, которая притормаживала перед светофором.

В результате столкновения в больницу было доставлено 5 пассажиров маршрутного автомобиля.

Прокуратура проверила ООО «Сибирь Экспресс», которая предоставляла услуги по перевозке пассажиров данного маршрута. Был выявлены нарушения требований к прохождению предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей, обследования автомобилей перед рейсом, режима труда и отдыха водителей.

— По результатам проверки директор общества привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в общей сумме более 50 тысяч рублей. Также внесено представление об устранении выявленных нарушений, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что на Бердском шоссе в Новосибирске на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.