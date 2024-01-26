Новосибирские мамы будут получать пособие даже после выхода на работу

С 1 января этого года новосибирским родителям сохраняется право на выплату по уходу за ребенком до полутора лет при выходе на работу.

— Теперь трудоустроенные родители не будут терять право на получение данного пособия, даже если досрочно выйдут на работу из отпуска по уходу за ребенком, в том числе и на полный рабочий день, — говорится в сообщении отделения СФР по Новосибирской области.

Ранее родители, ухаживающий за малышом, теряли выплату после выхода на работу. Она сохранялась только при трудоустройстве на неполный рабочий день.

Также отмечается, что данную выплату получает чаще всего мама. На сегодняшний день в Новосибирской области выплаты получают более 35,6 тысяч работающих граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что выплаты контрактникам увеличились до 400 тысяч рублей в Новосибирской области.