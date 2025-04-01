Новосибирская «Кузина» допустила фактический дефолт

ООО «Кузина» допустило фактический дефолт по выплате дохода за 23 купонный период по выпуску Кузина-БО-П02 на сумму 863 100 руб. Соответствующую информацию эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс».

Как уточнил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал», 17 марта «Кузина» не направила причитающийся инвесторам доход. У компании было 10 дней, чтобы технический дефолт не перешел в фактический. Этот срок завершился 31 марта 2025 года.

В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указал необходимость оплаты по налогам за очередной налоговый период. По данным сайта ФНС, на 1 апреля 2025 года у ООО «Кузина» есть действующие решения о приостановке операций по счётам. Размер задолженности постепенно уменьшается, на сегодня он составляет 241 461,11 руб.

— Несмотря на непростую финансовую ситуацию в компании мы стараемся исполнять свои обязательства перед контрагентами. На последнюю неделю марта пришлась выплата налогов за очередной налоговый период. ООО Кузина полностью погасило задекларированные налоги, однако по техническим причинам допустило просрочку по выплате купона, — приводит комментарий компании представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

В компании подчеркивают, что стабилизация операционной деятельности, выход на своевременные выплаты текущих обязательств перед сотрудниками, арендодателями и поставщиками является первоочередной задачей руководства «Кузины». В 2024 -2025 году сеть кофеен сократила количество локаций, потеряла не только часть выручки, но и увеличила кассовый разрыв в операционной деятельности.

— При правильной маркетинговой политике, при условии остановки оттока денежных средств из операционной деятельности, мы видим перспективы нарастить обороты и тем самым увеличить чистую прибыль, которую сможем направить на выплаты по ценным бумагам. Поскольку со 2 апреля счета ООО Кузина будут работать без ограничений, мы планируем работать в штатном режиме и готовиться к исполнению обязательств перед инвесторами, — добавили в компании.

Тем не менее, представитель владельцев облигаций информирует о наступлении у владельцев бумаг права требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций.

— Мы не беремся судить о целесообразности подачи заявлений на досрочное погашение и способности эмитента исполнить требования держателей бумаг, — отмечают в ЮЛКМ.

Напомним, компания с 2019 года допустила целую череду технических дефолтов по выпускам облигаций в обращении.

В Новосибирске сеть кафе-кондитерских «Кузина» появилась в 2010 году. Основателем сети считается американец Эрик Шогрен. Управляющим компании является Евгения Головкова. По итогам 2023 года выручка организации составила 420,9 млн руб. (−8%), чистая прибыль — 3,3 млн руб. На данный момент, по информации 2ГИС, под этим брендом в городе работает 37 точек. Месяц назад — 40 (количество точек сокращается на протяжении нескольких месяцев подряд).

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскому производителю сыров и масла не удалось рассчитаться с владельцами облигаций. Кредиторы подали в суд на банкротство компании.