Благоустройство дворов Хилокского микрорайона завершено раньше срока

«Это один из этапов реализации «дорожной карты» развития Хилокского микрорайона, – рассказал Александр Владимирович. – Мы всю зиму с жителями общались, составляли план работ на лето. Сейчас полностью выполнен первый этап – заасфальтированы проезды, пешеходные проходы к остановке, было освоено порядка 9 млн рублей бюджетных средств, плюс нам финансово помог депутат Роман Яковлев. Самое главное – удалось оборудовать тротуар прямо к школе № 66. Теперь в любую погоду дети спокойно могут дойти до крыльца. Также приведен в порядок пустырь, который давно вызывал нарекания местных жителей из-за брошенных погребов и тех, кто собирался на этом пустыре».

По словам главы, второй этап благоустройства предполагает вложение около 25 млн рублей – будет завершено асфальтирование до Аргунского переулка, подъезды к домам, тротуар и выходы на остановку. В 2024 году планируется полностью закончить асфальтирование.

Полтора месяца ушло на уборку зарослей с муниципальной земли, на которой были расположены более 20 погребов. Большая часть была заброшена и завалена ветвями. Когда позволила погода, сюда зашла техника, люди, были выкорчеваны пни, убрана поросль, вывезены грузовики мусора. Большинство жителей считают, что такое соседство с погребами – потенциальная опасность, поэтому общим решением они были убраны.

Проблемным местом, которое с трудом, но удается приводить в желаемый вид, глава назвал дорогу, ведущую к церкви и кладбищу. Ранним утром здесь скапливались грузовики, ждавшие открытие торгового комплекса. Они мешали выезжать жителям. ГИБДД установила соответствующие знаки, достигнута договоренность с ТЦ «Хилокский», чтобы ворота на их территорию открывались раньше и машины, приехавшие за товаром, не преграждали путь. Будут продолжены рейды с ГИБДД по недопущению парковок на тротуарах.

Регулярно проходят рейды департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, администрации Ленинского района и полиции по пресечению несанкционированной торговли. Трафик большой, много людей идут к храму, к кладбищу. Тут же шла торговля ритуальными товарами, которые заполоняли тротуар, а в конце рабочего дня оставались кучи мусора от такой «торговли». Сейчас есть арендатор, который следит за соблюдением порядка и чистоты, заключен договор с ЧОПом на обеспечение безопасности, установлены камеры во дворах, что тоже сказывается на общей ситуации.

«Мы продолжаем работу по выявлению нестационарных объектов, в мае обнаружено три несанкционированных нестационарных объекта, были составлены акты, отправлены на комиссию, два из них уже снесены, с одним будем расставаться через суд. Жители просили на этих местах посадить деревья, что мы и сделаем», – отмечает Александр Гриб.

В микрорайоне расположен филиал борцовского спортклуба «Обь», куда ходят заниматься подростки 12-15 лет. С помощью депутата Дениса Чаховского приобретено новое оборудование и инвентарь для занятий.

Есть на Хилокском микрорайоне детские площадки, есть спортивная коробка, мнения людей по поводу которой разделились: одни говорят – уберите, другие – оставьте. Глава предложил вариант – оборудовать волейбольную площадку.

По его словам, работы по благоустройству территории продолжат, будут привлекать жителей, приучать их к тому, что это общий дом и надо сообща за ним следить:

«Несколько лет здесь жители вообще не выходили на субботник. Мы их проводили весной и осенью, сотрудники администрации убирали, я все время удивлялся, что никто не выходит, потом вышел один, потом трое, а этой весной вышло семь человек, я считаю, что это маленькая победа!».

Справочная информация: в рамках «дорожной карты» по развитию территории Хилокского микрорайона предусмотрено наведение порядка с торговлей, продолжение рейдов на территории рынков, выявление и снос незаконно построенных объектов, решение вопроса с самовольной свалкой, которая расположена на территории Верх-Тулинского сельсовета, установление санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный».

Газовая котельная, расположенная по адресу: переулок Аргунский, 8, изъята и передана на ответственное хранение департаменту энергетики жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска. Ранее котельная не работала. Теперь ее содержит и обслуживает по акту приема-передачи муниципальное унитарное предприятие «Энергия». Объект работает в штатном режиме и обеспечивает горячим водоснабжением дома по адресам: ул. Хилокская, 1б, 1в, 1г.

«Это один из этапов реализации «дорожной карты» развития Хилокского микрорайона, – рассказал Александр Владимирович. – Мы всю зиму с жителями общались, составляли план работ на лето. Сейчас полностью выполнен первый этап – заасфальтированы проезды, пешеходные проходы к остановке, было освоено порядка 9 млн рублей бюджетных средств, плюс нам финансово помог депутат Роман Яковлев, Самое главное – удалось оборудовать тротуар прямо к школе № 66. Теперь в любую погоду дети спокойно могут дойти до крыльца. Также приведен в порядок пустырь, который давно вызывал нарекания местных жителей из-за брошенных погребов и тех, кто собирался на этом пустыре».

По словам главы, второй этап благоустройства предполагает вложение около 25 млн рублей – будет завершено асфальтирование до Аргунского переулка, подъезды к домам, тротуар и выходы на остановку. В 2024 году планируется полностью закончить асфальтирование.

Полтора месяца ушло на уборку зарослей с муниципальной земли, на которой были расположены более 20 погребов. Большая часть была заброшена и завалена ветвями. Когда позволила погода, сюда зашла техника, люди, были выкорчеваны пни, убрана поросль, вывезены грузовики мусора. Большинство жителей считают, что такое соседство с погребами – потенциальная опасность, поэтому общим решением они были убраны.

Проблемным местом, которое с трудом, но удается приводить в желаемый вид, глава назвал дорогу, ведущую к церкви и кладбищу. Ранним утром здесь скапливались грузовики, ждавшие открытие торгового комплекса. Они мешали выезжать жителям. ГИБДД установила соответствующие знаки, достигнута договоренность с ТЦ «Хилокский», чтобы ворота на их территорию открывались раньше и машины, приехавшие за товаром, не преграждали путь. Будут продолжены рейды с ГИБДД по недопущению парковок на тротуарах.

Регулярно проходят рейды департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, администрации Ленинского района и полиции по пресечению несанкционированной торговли. Трафик большой, много людей идут к храму, к кладбищу. Тут же шла торговля ритуальными товарами, которые заполоняли тротуар, а в конце рабочего дня оставались кучи мусора от такой «торговли». Сейчас есть арендатор, который следит за соблюдением порядка и чистоты, заключен договор с ЧОПом на обеспечение безопасности, установлены камеры во дворах, что тоже сказывается на общей ситуации.

«Мы продолжаем работу по выявлению нестационарных объектов, в мае обнаружено три несанкционированных нестационарных объекта, были составлены акты, отправлены на комиссию, два из них уже снесены, с одним будем расставаться через суд. Жители просили на этих местах посадить деревья, что мы и сделаем», – отмечает Александр Гриб.

В микрорайоне расположен филиал борцовского спортклуба «Обь», куда ходят заниматься подростки 12-15 лет. С помощью депутата Дениса Чеховского приобретено новое оборудование и инвентарь для занятий.

Есть на Хилокском микрорайоне детские площадки, есть спортивная коробка, мнения людей по поводу которой разделились: одни говорят – уберите, другие – оставьте. Глава предложил вариант – оборудовать волейбольную площадку.

По его словам, работы по благоустройству территории продолжат, будут привлекать жителей, приучать их к тому, что это общий дом и надо сообща за ним следить: «Несколько лет здесь жители вообще не выходили на субботник. Мы их проводили весной и осенью, сотрудники администрации убирали, я все время удивлялся, что никто не выходит, потом вышел один, потом трое, а этой весной вышло семь человек, я считаю, что это маленькая победа!».

Справочная информация: в рамках «дорожной карты» по развитию территории Хилокского микрорайона предусмотрено наведение порядка с торговлей, продолжение рейдов на территории рынков, выявление и снос незаконно построенных объектов, решение вопроса с самовольной свалкой, которая расположена на территории Верх-Тулинского сельсовета, установление санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный».

Газовая котельная, расположенная по адресу: переулок Аргунский, 8, изъята и передана на ответственное хранение департаменту энергетики жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска. Ранее котельная не работала. Теперь ее содержит и обслуживает по акту приема-передачи муниципальное унитарное предприятие «Энергия». Объект работает в штатном режиме и обеспечивает горячим водоснабжением дома по адресам: ул. Хилокская, 1б, 1в, 1г.