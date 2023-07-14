Рекламодателям

Благоустройство дворов Хилокского микрорайона завершено раньше срока

  • 14/07/2023, 11:49
Благоустройство дворов Хилокского микрорайона завершено раньше срока
аньше намеченного срока завершен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, пустырь с заброшенными погребами убран от мусора, заасфальтирован тротуар к школе. Ход благоустройства Хилокского микрорайона прокомментировал глава администрации Ленинского района Александр Гриб.

«Это один из этапов реализации «дорожной карты» развития Хилокского микрорайона, – рассказал Александр Владимирович. – Мы всю зиму с жителями общались, составляли план работ на лето. Сейчас полностью выполнен первый этап – заасфальтированы проезды, пешеходные проходы к остановке, было освоено порядка 9 млн рублей бюджетных средств, плюс нам финансово помог депутат Роман Яковлев. Самое главное – удалось оборудовать тротуар прямо к школе № 66. Теперь в любую погоду дети спокойно могут дойти до крыльца. Также приведен в порядок пустырь, который давно вызывал нарекания местных жителей из-за брошенных погребов и тех, кто собирался на этом пустыре».

По словам главы, второй этап благоустройства предполагает вложение около 25 млн рублей – будет завершено асфальтирование до Аргунского переулка, подъезды к домам, тротуар и выходы на остановку. В 2024 году планируется полностью закончить асфальтирование.

Полтора месяца ушло на уборку зарослей с муниципальной земли, на которой были расположены более 20 погребов. Большая часть была заброшена и завалена ветвями. Когда позволила погода, сюда зашла техника, люди, были выкорчеваны пни, убрана поросль, вывезены грузовики мусора. Большинство жителей считают, что такое соседство с погребами – потенциальная опасность, поэтому общим решением они были убраны.

Проблемным местом, которое с трудом, но удается приводить в желаемый вид, глава назвал дорогу, ведущую к церкви и кладбищу. Ранним утром здесь скапливались грузовики, ждавшие открытие торгового комплекса. Они мешали выезжать жителям. ГИБДД установила соответствующие знаки, достигнута договоренность с ТЦ «Хилокский», чтобы ворота на их территорию открывались раньше и машины, приехавшие за товаром, не преграждали путь. Будут продолжены рейды с ГИБДД по недопущению парковок на тротуарах.

Регулярно проходят рейды департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, администрации Ленинского района и полиции по пресечению несанкционированной торговли. Трафик большой, много людей идут к храму, к кладбищу. Тут же шла торговля ритуальными товарами, которые заполоняли тротуар, а в конце рабочего дня оставались кучи мусора от такой «торговли». Сейчас есть арендатор, который следит за соблюдением порядка и чистоты, заключен договор с ЧОПом на обеспечение безопасности, установлены камеры во дворах, что тоже сказывается на общей ситуации.

«Мы продолжаем работу по выявлению нестационарных объектов, в мае обнаружено три несанкционированных нестационарных объекта, были составлены акты, отправлены на комиссию, два из них уже снесены, с одним будем расставаться через суд. Жители просили на этих местах посадить деревья, что мы и сделаем», – отмечает Александр Гриб.

В микрорайоне расположен филиал борцовского спортклуба «Обь», куда ходят заниматься подростки 12-15 лет. С помощью депутата Дениса Чаховского приобретено новое оборудование и инвентарь для занятий.

Есть на Хилокском микрорайоне детские площадки, есть спортивная коробка, мнения людей по поводу которой разделились: одни говорят – уберите, другие – оставьте. Глава предложил вариант – оборудовать волейбольную площадку.

По его словам, работы по благоустройству территории продолжат, будут привлекать жителей, приучать их к тому, что это общий дом и надо сообща за ним следить:

«Несколько лет здесь жители вообще не выходили на субботник. Мы их проводили весной и осенью, сотрудники администрации убирали, я все время удивлялся, что никто не выходит, потом вышел один, потом трое, а этой весной вышло семь человек, я считаю, что это маленькая победа!».

Справочная информация: в рамках «дорожной карты» по развитию территории Хилокского микрорайона предусмотрено наведение порядка с торговлей, продолжение рейдов на территории рынков, выявление и снос незаконно построенных объектов, решение вопроса с самовольной свалкой, которая расположена на территории Верх-Тулинского сельсовета, установление санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный».

Газовая котельная, расположенная по адресу: переулок Аргунский, 8, изъята и передана на ответственное хранение департаменту энергетики жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска. Ранее котельная не работала. Теперь ее содержит и обслуживает по акту приема-передачи муниципальное унитарное предприятие «Энергия». Объект работает в штатном режиме и обеспечивает горячим водоснабжением дома по адресам: ул. Хилокская, 1б, 1в, 1г.

«Это один из этапов реализации «дорожной карты» развития Хилокского микрорайона, – рассказал Александр Владимирович. – Мы всю зиму с жителями общались, составляли план работ на лето. Сейчас полностью выполнен первый этап – заасфальтированы проезды, пешеходные проходы к остановке, было освоено порядка 9 млн рублей бюджетных средств, плюс нам финансово помог депутат Роман Яковлев, Самое главное – удалось оборудовать тротуар прямо к школе № 66. Теперь в любую погоду дети спокойно могут дойти до крыльца. Также приведен в порядок пустырь, который давно вызывал нарекания местных жителей из-за брошенных погребов и тех, кто собирался на этом пустыре».

По словам главы, второй этап благоустройства предполагает вложение около 25 млн рублей – будет завершено асфальтирование до Аргунского переулка, подъезды к домам, тротуар и выходы на остановку. В 2024 году планируется полностью закончить асфальтирование.

Полтора месяца ушло на уборку зарослей с муниципальной земли, на которой были расположены более 20 погребов. Большая часть была заброшена и завалена ветвями. Когда позволила погода, сюда зашла техника, люди, были выкорчеваны пни, убрана поросль, вывезены грузовики мусора. Большинство жителей считают, что такое соседство с погребами – потенциальная опасность, поэтому общим решением они были убраны.

Проблемным местом, которое с трудом, но удается приводить в желаемый вид, глава назвал дорогу, ведущую к церкви и кладбищу. Ранним утром здесь скапливались грузовики, ждавшие открытие торгового комплекса. Они мешали выезжать жителям. ГИБДД установила соответствующие знаки, достигнута договоренность с ТЦ «Хилокский», чтобы ворота на их территорию открывались раньше и машины, приехавшие за товаром, не преграждали путь. Будут продолжены рейды с ГИБДД по недопущению парковок на тротуарах.

Регулярно проходят рейды департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, администрации Ленинского района и полиции по пресечению несанкционированной торговли. Трафик большой, много людей идут к храму, к кладбищу. Тут же шла торговля ритуальными товарами, которые заполоняли тротуар, а в конце рабочего дня оставались кучи мусора от такой «торговли». Сейчас есть арендатор, который следит за соблюдением порядка и чистоты, заключен договор с ЧОПом на обеспечение безопасности, установлены камеры во дворах, что тоже сказывается на общей ситуации.

«Мы продолжаем работу по выявлению нестационарных объектов, в мае обнаружено три несанкционированных нестационарных объекта, были составлены акты, отправлены на комиссию, два из них уже снесены, с одним будем расставаться через суд. Жители просили на этих местах посадить деревья, что мы и сделаем», – отмечает Александр Гриб.

В микрорайоне расположен филиал борцовского спортклуба «Обь», куда ходят заниматься подростки 12-15 лет. С помощью депутата Дениса Чеховского приобретено новое оборудование и инвентарь для занятий.

Есть на Хилокском микрорайоне детские площадки, есть спортивная коробка, мнения людей по поводу которой разделились: одни говорят – уберите, другие – оставьте. Глава предложил вариант – оборудовать волейбольную площадку.

По его словам, работы по благоустройству территории продолжат, будут привлекать жителей, приучать их к тому, что это общий дом и надо сообща за ним следить: «Несколько лет здесь жители вообще не выходили на субботник. Мы их проводили весной и осенью, сотрудники администрации убирали, я все время удивлялся, что никто не выходит, потом вышел один, потом трое, а этой весной вышло семь человек, я считаю, что это маленькая победа!».

Справочная информация: в рамках «дорожной карты» по развитию территории Хилокского микрорайона предусмотрено наведение порядка с торговлей, продолжение рейдов на территории рынков, выявление и снос незаконно построенных объектов, решение вопроса с самовольной свалкой, которая расположена на территории Верх-Тулинского сельсовета, установление санитарно-защитных зон Клещихинского кладбища и мусорного полигона «Левобережный».

Газовая котельная, расположенная по адресу: переулок Аргунский, 8, изъята и передана на ответственное хранение департаменту энергетики жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска. Ранее котельная не работала. Теперь ее содержит и обслуживает по акту приема-передачи муниципальное унитарное предприятие «Энергия». Объект работает в штатном режиме и обеспечивает горячим водоснабжением дома по адресам: ул. Хилокская, 1б, 1в, 1г.

 

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

484

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Хилокский рынок Мэрия Новосибирска жкх власть благоустройство Анатолий Локоть


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Вернувшийся с СВО житель Бердска открыл кузнечную мастерскую
14/07/23 11:07
Житель Купино погиб в ходе СВО
12/07/23 11:09
ГК «Расцветай» объявила набор добровольцев в отряд операторов беспилотных летательных аппаратов
8/07/23 9:56
Новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России

Новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России

Также муниципалитеты изучают опыт Новосибирска по созданию пешеходной улицы в центре города.
Читать статью >>
Экскурсия по современным мусорным полигонам не смирила новосибирцев с таким соседством

Экскурсия по современным мусорным полигонам не смирила новосибирцев с таким соседством

Концессионер предупреждает, что перенос полигонов приведет к повышению тарифа на утилизацию мусора.
Читать статью >>
В жилмассив Клюквенный начинают строить дорогу

В жилмассив Клюквенный начинают строить дорогу

На эти цели мэрия Новосибирска получила 500 млн рублей.
Читать статью >>
Соблюдения нормативного содержания дорог будут требовать при передаче уборки на аутсорсинг

Соблюдения нормативного содержания дорог будут требовать при передаче уборки на аутсорсинг

Только при выполнении этого критерия работа подрядчиков будет оплачиваться.
Читать статью >>
Для Экономического лицея на Крылово построят новый корпус

Для Экономического лицея на Крылова построят новый корпус

Недавно родители 52 первоклассников пожаловались на то, что у них не приняли документы из-за переполненности школы.
Читать статью >>
https://ru.freepik.com/author/pressfoto

Застройщиков, желающих построить апартаменты, станет меньше

Участники рынка оценили принятые горсоветов Новосибирска инициативы, которые обязывают застройщиков апартаментов площадью более 30 кв метров возводить соцобъекты.
Читать статью >>
В Новосибирской области определили две площадки для базирования беспилотников

Площадку для базирования беспилотников могут разместить в Ложке или на аэродроме Бердск-Центральный

Регион подтвердил намерение участвовать в федеральной программе.
Читать статью >>
смена названия клуба в Новосибирске

Алексей Толоконский высказался по поводу смены названия футбольного клуба Новосибирск

Два основных претендента на новое название: «Сибирь» и «Чкаловец».
Читать статью >>
В библиотеку Новосибирска вернули книгу, которую читатель взял почти 100 лет назад

В библиотеку Новосибирска вернули книгу, которую читатель взял почти 100 лет назад

На протяжении трех поколений книга находилась в архиве семьи.
Читать статью >>
первый мачт в новом ЛДС

Хоккейный клуб «Сибирь» сыграет на новой арене в сентябре

Первым матчем может стать игра молодежных сборных России и Белоруссии.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Денис Евстигнеев, эксперт по франчайзингу и ресторанному маркетингу

Денис Евстигнеев: Опустевшие после ухода иностранцев ниши могут быстро занять франшизы

Эксперты ожидает появления на российском рынке франшиз из Турции, Эмиратов, Китая.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Уголовное дело о разгроме и вымогательстве у букмекерской конторы передано в суд

14/07/2023, 13:58

Новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России

14/07/2023, 13:50

В Новосибирске можно пройти обучение правилам безопасного вождения электросамокатов

14/07/2023, 13:45

Новые светофоры и пешеходные переходы появятся в Калининском районе

14/07/2023, 13:36

В Новосибирской области 16-летнего подростка убило ударом молнии. Следственный комитет начал проверку

14/07/2023, 13:10

Экскурсия по современным мусорным полигонам не смирила новосибирцев с таким соседством

14/07/2023, 13:01

В жилмассив Клюквенный начинают строить дорогу

14/07/2023, 12:29

Незаконная охота обернулась для жителя Искитима Новосибирской области штрафом в размере 400 тысяч рублей

14/07/2023, 12:27

ЛЕГЕНДАРНАЯ ГРУППА “ФАКТОР 2” ДАСТ КОНЦЕРТ В НОВОСИБИРСКЕ

14/07/2023, 12:19

Соблюдения нормативного содержания дорог будут требовать при передаче уборки на аутсорсинг

14/07/2023, 12:13

Для Экономического лицея на Крылова построят новый корпус

14/07/2023, 11:48

После вмешательства прокуратуры на ремонт центральной городской больницы в Бердске выделено 14 млн рублей

14/07/2023, 11:36

Эксперты назвали признаки работодателя-мошенника

14/07/2023, 11:32

Новосибирцев ждут жаркие выходные с ливнями

14/07/2023, 11:26

Вернувшийся с СВО житель Бердска открыл кузнечную мастерскую

14/07/2023, 11:07

Остановку ТЭЦ-2 перенесут из-за строительства четвертого моста

14/07/2023, 10:56

В Новосибирске ищут охранное предприятие для ЛДС Арена за 33,6 млн рублей

14/07/2023, 10:34

Застройщиков, желающих построить апартаменты, станет меньше

14/07/2023, 09:41

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Новосибирске

14/07/2023, 09:13

Президент России Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области

13/07/2023, 19:18
Популярное

ЛЕГЕНДАРНАЯ ГРУППА “ФАКТОР 2” ДАСТ КОНЦЕРТ В НОВОСИБИРСКЕ

14/07/2023, 12:19

Правительство увеличило до 6 млн рублей максимальный размер кредита по сельской ипотеке

12/07/2023, 14:37

В Новосибирской области 11-летняя девочка стала мамой

11/07/2023, 17:33

Мошенники предлагают работу по оценке онлайн-кинотеатров

07/07/2023, 17:05

Продать жилье, приобретенное в ипотеку с маткапиталом станет легче

06/07/2023, 16:19

Вирусы помогут победить бактерии, вызывающие внутрибольничные инфекции

06/07/2023, 15:36
Новости компаний

В Новосибирской области при участии Сбера реализован I этап внедрения «Карты жителя»

14/07/2023, 13:46

Банк Уралсиб открыл бизнес-клуб в Новосибирске

14/07/2023, 11:35

Новосибирский производитель овощей ускорит упаковку продукции

13/07/2023, 15:29

Объём выдач ипотеки на загородную недвижимость достиг 30 млрд рублей

13/07/2023, 14:42

Оформите овердрафт при оборотах по счету от 3 месяцев

13/07/2023, 14:14

Сибирский Сбер стал лидером по повышению финансовой грамотности населения

13/07/2023, 11:22

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска