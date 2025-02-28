В Новосибирске опять провалились торги на вывоз мусора

В Новосибирской области регоператору АО «Спецавтохозяйство» (АО «САХ») в очередной раз не удалось найти подрядчиков по транспортировке ТКО по большинству из объявленных аукционов, общая сумма которых превышала 850 млн рублей.

Согласно данным портала госзакупок, состоялся лишь один из семи аукционов. На участие в нем заявилась одна компания. Она и стала победителем.

— Состоялся акцион на бестарный сбор отходов на Правом берегу Новосибирска. Речь идет о кольцевом сборе, когда жители выносят мешки с мусором и ставят у заборов, а мусоровоз проезжает и их забирает, — сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе «САХ».

В документации сказано, что компания будет работать в Дзержинском, Железнодорожном, Заельцовском и Первомайском районах города Новосибирска. Предполагается, что подрядчик вывезет до конца года 22,4 тыс тонн мусора.

На остальные шесть лотов никто не откликнулся — аукционы признаны несостоявшимися.

— Там, где аукционы не состоялись, региональный оператор будет объявлять аукционы снова, а до той поры осуществлять вывоз собственными силами, — рассказали редакции в компании.

Стоит отметить, что самым крупным из провалившихся аукционов (на 220 млн рублей, 73 тысяч тонн отходов) — вывоз мусора из Искитима, Искитимского района и Бердска. Найти перевозчика по нему регоператор не может с октября 2024 года.

Напомним, мусор из Бердска, Искитима и Искитимского района более 10 лет вывозила бердская компания ООО «ЭкоСервис». В 2024 году она прекратила свою деятельность. В декабре собственник компании Жанна Теличко попыталась продать актив московскому инвестору Максиму Лошакову. Проработав на бердском рынке два месяца, он отказался от покупки.

В конце января глава Искитима Сергей Завражин заявил о мусорном коллапсе в городе. По его словам, «проверка, проведенная совместно с компетентными организациями, не привела к нужным изменениям». Мэр города также призвал жителей проявить активность: отправлять обращения и замечания к регоператору.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске АО «САХ» ввело мораторий на двукратное увеличение пени за просроченные платежи на вывоз мусора.