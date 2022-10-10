Блогера, напавшего на врача, приговорили к обязательным работам

В Новосибирске Кировский районный суд признал блогера и шоу-мена Никиту Агапкина виновным в нанесении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 115 УК РФ) врачу скорой помощи Семену Кудину. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Гражданский иск потерпевшего Кудина удовлетворен частично, с Агапкина взыскано 50 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Напомним, что в ночь с 13 по 14 декабря 2020 года Никита Агапкин вызвал скорую своему ребёнку, на место прибыла бригада, в которой был врач Семён Кудин.

— При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в причинение телесных повреждений обвиняемым медицинскому работнику, — сообщали в пресс-службе СК России по Новосибирской области. — Вину в совершённом преступлении фигурант по делу не признал.

После конфликта Семёна Кудина доставили в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины. Затем он прошел судмедэкспертизу и написал заявление в полицию. Никита Агапкин видит в том, как расследовалось дело, много странностей — он тоже написал заявление на Кудина, также снял побои (у мужчины зафиксированы синяки и ссадины), но ход дали только делу против него. Агапкин несколько раз просил следствие о полиграфе — для него самого и для Кудина, но каждый раз получал отказ. Адвокат подозреваемого Дмитрий Шитов также находит в этом деле много странных нестыковок. На его взгляд, всё должно было закончиться административной статьёй о побоях, причём для обоих участников конфликта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского предпринимателя осудили за служебный подлог и мошенничество.