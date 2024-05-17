Жителей Новосибирска призвали обменять мелочь на банкноты в отделениях банков

Жителям Новосибирской области предложили обменять монеты на банкноты в отделениях банка региона.
Предложение будет действовать в рамках акции «Монетная неделя» в 80 отделениях коммерческих банков с 20 мая по 2 июня.
— По данным Банка России, на сегодняшний день в обращении находится более 72 миллиардов монет. Если разделить их между всеми жителями страны, у каждого получится примерно по 1,5 кг, — рассказала заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.
Согласно условиям акции, вместо принесенных монет в кассе банка новосибирцам выдадут бумажные наличные или зачислят деньги на счет.
Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска выставил на продажу бракованные монеты. За коллекцию из 284 экземпляров мужчина простит 20 тысяч рублей.
Фото Оксаны Мочаловой.
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