На новогоднюю фотосессию с бездомными животными позвали жителей Новосибирска

Жителей Новосибирска пригласили поучаствовать в новогодней благотворительной акции «Подарок для хвостика», которую проведет городской Центр по проблемам домашних животных.

В рамках проекта каждый желающий может приехать и познакомиться с животными, подарить им подарок.

— Акцию для хвостика мы запускаем, чтобы жители города могли поучаствовать в судьбе братьев наших меньших, подарить немного тепла и заботы животным. Каждой собачке хочется получить в подарок наряды, новые пуфики, заботливо сшитые руками горожан и конечно вкусняшки, — говорится в сообщении организаторов благотворительного проекта.

Волонтеры предлагают поучаствовать в фотосессии с питомцами, чтобы после публикации снимков в соцсетях животные смогли получить шанс на обретение нового дома.

— Пусть каждый из вас станет Дедом Морозом или Снегурочкой для конкретного «хвостика», а может и для нескольких сразу, — добавили организаторы.

Акция «Подарок для хвостика» пройдет 5 января с 12 до 15 часов по адресу: Советский район, ул.Иванова, 49А.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую ветеринарную клинику попала собака, в которую при задержании нарушителей выстрелил сотрудник ДПС.