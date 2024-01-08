Дед Мороз с подручными ограбил фруктовый ларек в Новосибирске

Неизвестные ограбили фруктовый ларек. Преступники выглядели как школьники. Об этом сообщает «Очевидец Новосибирск» в Телеграм.

Нападение произошло вчера, 7 января. Сам ларек находится по адресу Кропоткина 108/1.

— На вид 15-17 лет, похожие на школьников. Все в масках, — отмечается в сообщении.

Примечательно, что один из грабителей был одет в костюм Деда Мороза.

Также у грабителей были перцовые баллончики, которые они распылили в продавца. После использования перцовки продавца избили.

— Скорая забрала торгового работника. Полиция была, уехала, сказали ждать следственную группу — говорится в сообщении.

Сейчас в этом странном ограблении разбирается МВД.

— На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В киоске похищена выручка — больше 50 тысяч рублей. Устанавливаются подозреваемые, причастные к данному происшествию, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин взял на контроль ограбление пассажира таксистом-мигрантом в Новосибирске.