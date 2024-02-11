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Более 10 млрд рублей потрачено в 2023 году на ремонт дорог в Новосибирске

  • 11/02/2024, 08:30
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Более 10 млрд рублей потрачено в 2023 году на ремонт дорог в Новосибирске
Отремонтировано 75 объектов общей площадью более 1 млн кв. метров.

В 2023 году на ремонт дорог в Новосибирске было потрачено более 10,1 млрд рублей. Об этом на совещании, посвященном итогам работы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса (ДТиДБК) мэрии, сообщил заместитель начальника ДТиДБК – начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска Сергей Эпов.

— В 2023 году осуществился ремонт 75 объектов дорожной сети города общей площадью более 1 миллиона квадратных метров, из которых 23 объекта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», 35 объектов были отремонтированы в рамках региональной программы развития автомобильных дорог, межмуниципального и местного значения, а 17 объектов — в рамках нашей муниципальной программы развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска, — сказал он.

Сергей Эпов уточнил, что в рамках нацпроекта отремонтировано почти 42 км дорог, в том числе улица Большая, проспект Дзержинского, улица Народная, Кропоткина, Учительская, а также проспект Строителей и улица Ипподромская.

Кроме того, в 2023 году отремонтировано 10 мостовых переходов на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей. Среди них мост через реку Иню на Бердском шоссе, три путепровода на Советском шоссе, мост через реку Тулу на улице Сибиряков-Гвардейцев и другие.

— Столь масштабного и капиталоемкого ремонта мостов и путепроводов в городе Новосибирске, который был проведен в 2023 году, не было уже более 20 лет, — констатировал Сергей Эпов.

Ранее редакция сообщала, что 60 процентов дорожных контрактов на 2024 год уже заключено в Новосибирской области.

Фото: freepik.com, fanjianhua

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Ремонт дорог


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