Камеры видеонаблюдения установят на 10 улицах и перекрестках Новосибирска

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» (ГКУ НСО ЦОДД) объявило 5 торгов на приобретение 10 комплексов фото и видеофиксации. Стартовая сумма всех контрактов — 116 млн рублей.
Новые камеры планируется установить на следующих улицах: ул. Одоевского д.1/10, пересечение улиц Немировича Данченко –Таймырская, пересечение улиц Родники –Тюленина, улица Фрунзе 228, пересечение улиц Гоголя-Советская, пересечение улиц Богдана Хмельницкого – Тайгинская, пересечение улиц Богдана Хмельницкого – Объединения, а также улиц Богдана Хмельницкого – 25 Лет Октября, пересечение улиц Геодезическая – Блюхера и ул.Котовского- Ватутина.
Камеры будут определять пристегнуты ли водитель и пассажир ремнями безопасности, контролировать стоп-линию, превышение установленной скорости движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.
Итоги торгов планируется подвести в конце февраля.
вызывает вопросы работа комплексов фотовидеофиксации ДТП, установленных в Новосибирской области.
— В регионе 63 таких комплекса расположены в местах, где ДТП нет уже 2 года, а 47 — там, где ДТП нет уже 3 года, — подчеркивал Шеюхин.
Ранее редакция сообщала о том, что штрафы начали приходить за разговоры по телефону за рулем водителям Новосибирска.
Фото freepik— fanjianhua
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