Камеры видеонаблюдения установят на 10 улицах и перекрестках Новосибирска

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» (ГКУ НСО ЦОДД) объявило 5 торгов на приобретение 10 комплексов фото и видеофиксации. Стартовая сумма всех контрактов — 116 млн рублей.

Новые камеры планируется установить на следующих улицах: ул. Одоевского д.1/10, пересечение улиц Немировича Данченко –Таймырская, пересечение улиц Родники –Тюленина, улица Фрунзе 228, пересечение улиц Гоголя-Советская, пересечение улиц Богдана Хмельницкого – Тайгинская, пересечение улиц Богдана Хмельницкого – Объединения, а также улиц Богдана Хмельницкого – 25 Лет Октября, пересечение улиц Геодезическая – Блюхера и ул.Котовского- Ватутина.

Камеры будут определять пристегнуты ли водитель и пассажир ремнями безопасности, контролировать стоп-линию, превышение установленной скорости движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Итоги торгов планируется подвести в конце февраля.

— В регионе 63 таких комплекса расположены в местах, где ДТП нет уже 2 года, а 47 — там, где ДТП нет уже 3 года, — подчеркивал Шеюхин.

В декабре 2023 года на внеочередном заседании комиссии при правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, генерал-майор полиции Николай Шеюхин говорил, что у ведомства вызывает вопросы работа комплексов фотовидеофиксации ДТП, установленных в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы начали приходить за разговоры по телефону за рулем водителям Новосибирска.