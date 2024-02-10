Скандал на Гастрокорте Новосибирска: корнеры против владельца

Известное в Новосибирске место, где под одной крышей собрались все кухни мира, обещая посетителям вкусную и доступную еду, погрязло в скандалах. Новосибирцы заметили, что из Гастрокорта один за одним стали уходить арендаторы. Причины у всех разные, но чаще всего корнеры жалуются на странную политику администрации и совершенно непонятную внутреннюю систему, в которой владелец точки всегда не прав и должен денег.

Историю одного такого печального бизнеса редакции Infopro54 рассказала владелица небольшой точки паназиатской кухни Александра Науменко.

«Все началось с зубочисток»

Александра открыла точку Chef Кот на гастрокорте в 2022 году. Скромное пространство из 8 квадратных метров позволило разместить небольшую кухню и стойку выдачи заказов.

― Работать мы начали в декабре, когда сделали ремонт и все подключили. Аренда на тот момент была 17 тысяч рублей. Людей еще особо не было, поэтому кое-как выживали, наращивали обороты, ― вспоминает Александра.

Первые странности начались в сентябре 2023 года. Администрация всем заведениям запретила выдавать посетителям зубочистки.

― Особо это никак не объяснялось. Никакой логики. Говорили, что якобы директор шел по залу и увидел, что какой-то человек сидит за столом и ковыряет в зубах. Ему это зрелище стало противным и нам приказали не выдавать людям зубочистки. Пугали штрафами в 5 тысяч рублей. Ходили даже подставные покупатели и просили дать зубочистку, а сами тут же фиксировали и докладывали руководству, ― рассказывает девушка.

Затем администрация ввела новые ограничения ― на посещение сотрудниками уборной комнаты. Ходить в туалет было можно, но не в тот, где посетители.

― Нам выделили отдельный туалет в подвале. В том самом, где торговцы с Центрального рынка хранят свежее мясо в морозильниках. Не сильно, конечно, гигиенично и отвечает санитарным нормам, но хотя бы разрешили ходить туда. На продали ключи и стали тщательно следить, чтобы никто из работников вдруг не просочился в уборную к посетителям. Каралось опять же штрафами, ― добавляет сибирячка.

В сентябре 2023 года всех корнеров уведомили о повышении арендной платы. Александре установили тариф 30 тысяч 100 рублей в месяц.

― При этом меня предупредили, что если у меня будет хорошая выручка, то я должна платить сверху 10 процентов от нее, то есть 30 тысяч ― это минимум, ― говорит Александра.

Предпринимательница была вынуждена согласиться на эти условия, подписала дополнительное соглашение и настроилась развивать свой скромный бизнес.

Но на этом история с арендой не закончилась. Через неделю поступили уже новые вводные. Условия просто шокировали владельцу точки общепита.

― Мне сообщили, что аренда снова повысилась до 60100 рублей, то есть в два раза за 7 дней. Это был просто беспредел. Такая огромная сумма за 8 квадратов. Я сразу же написала заявление на имя директора Гастрокорта с просьбой разобраться в необоснованном повышении аренды, ― рассказывает Науменко.

На этот раз администрация пошла навстречу арендатору. Повышение до 60 тысяч отменили. Казалось бы, что проблема исчерпана. Но самое интересное владельцу ИП поджидало впереди.

Меняем вытяжку. Дорого

В октябре, по словам Александры, ей в мессенджер от контролера Гастрокорта стали приходить сообщения с разными суммами на оплату.

― Сначала на 14 тысяч, а на следующий день уже на 32 427 рублей. Я оплатила. Потом поняла, что сумма явно больше оговоренной аренды. Попросила акты сверки, ждала их месяц. Когда получила, была удивлена, что там долги и пени по каким-то штрафам. При этом никаких актов на штрафы и уведомлений мне не присылали. Откуда они вообще взялись? По закону меня должны были уведомить о нарушении, поставить в известность, оформить как полагается, ― возмущается предпринимательница.

А потом вообще начались какие-то чудеса. Девушка вспоминает, что ей прислали новое уведомление о повышении аренды до 43 тысяч рублей. Покрепили все это фотографией подписанного якобы ею документа, что она в курсе.

― Там четко видно, что подпись не моя. Я вообще не подписывала никакого уведомления, ― стоит на своем Александра.

Еще не успела руководитель точки пережить этот шок, как на ее голову свалилась новая неприятность. Администрация уведомила, что нужно срочно менять вытяжку на ее точке. Оборудование оценивалось в 24 тысячи рублей.

― Моя вытяжка работала исправно, она была новая. А тут меня принуждают ее менять, да еще и на их условиях через какое-то непонятное ИП. Я написала им официальный отказ и не стала заключать договор на демонтаж и замену вытяжки, ― говорит девушка.

В итоге, по ее словам, ей все-таки включили в арендную плату эти 24 тысячи, а в случае неповиновения пригрозили расторжением договора.

― Теперь мой договор действует до 6 мая этого года. Только потому, что я отказалась менять вытяжку на их условиях и оплачивать непонятные услуги, ― резюмирует хозяйка Chef Кота.

«Беспредел из 90-х с захватом и уничтожением»

На днях, 8 февраля, работники точки пришли на гастркорт и обнаружили, что она опечатана. Александра составила к администрации досудебную претензию и вызвала на место полицию. Внятно ей никто не смог объяснить причину закрытия и законные для этого основания.

― Этим же вечером камера видеонаблюдения зафиксировала, что с арендуемой мною площади, какие-то посторонние люди выносят оборудование. Холодильники, ларь, вок-плиту, фритюр, кассу. Мы с моим парнем тут же поехали на место и снова вызвали полицию. Это просто беспредел из 90-х с захватом и уничтожением! Я до сих пор не знаю, где мое оборудование, куда они его дели, ― рассказывает девушка.

Работу точки временно пришлось прекратить. При этом Александра понимает, что ей все-равно придется выплачивать зарплату сотрудникам, потому что они не виноваты в происходящем.

После выноса оборудования, буквально на другой день, кто-то пришел и с «мясом» вырвал на точке видеокамеру. Видимо, чтобы хозяева вообще перестали следить за оставшимся имуществом. Сейчас девушка приходит в себя от этого беспредела и планирует подавать в суд на руководство Гастрокорта.

― И я такая не одна. Большинство корнеров в похожей ситуации. Многие уже просто съехали, побросали свои места и отступились. Потому что по условиям Гастрокорта наш бизнес даже продать нельзя. Мы там как заложники. Некоторые молчат и платят. В любом случае, вы же понимаете, что все эти повышения аренды, придуманные штрафы, навязанные платежи в конечном итоге сказываются на стоимости блюд. Я уже знаю, что любому посетителю выгоднее сходить и поесть в ресторане, чем здесь, ― подводит итог владелица Chef Кота.

Не трудно догадаться, что история противостояния еще только набирает обороты. Редакция готова выслушать точку зрения и второй стороны конфликта, если руководство Гастрокорта выйдет на диалог.