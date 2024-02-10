Рекламодателям

Скандал на Гастрокорте Новосибирска: корнеры против владельца

  • 10/02/2024, 20:44
Автор:
Скандал на Гастрокорте Новосибирска: корнеры против владельца
Индивидуальные предприниматели, которые держат точки общепита на популярном городском гастропространстве не довольны политикой администрации.

Известное в Новосибирске место, где под одной крышей собрались все кухни мира, обещая посетителям вкусную и доступную еду, погрязло в скандалах. Новосибирцы заметили, что из Гастрокорта один за одним стали уходить арендаторы. Причины у всех разные, но чаще всего корнеры жалуются на странную политику администрации и совершенно непонятную внутреннюю систему, в которой владелец точки всегда не прав и должен денег.

Историю одного такого печального бизнеса редакции Infopro54 рассказала владелица небольшой точки паназиатской кухни Александра Науменко.

«Все началось с зубочисток»

Александра открыла точку Chef Кот на гастрокорте в 2022 году. Скромное пространство из 8 квадратных метров позволило разместить небольшую кухню и стойку выдачи заказов.

― Работать мы начали в декабре, когда сделали ремонт и все подключили. Аренда на тот момент была 17 тысяч рублей. Людей еще особо не было, поэтому кое-как выживали, наращивали обороты, ― вспоминает Александра.

Первые странности начались в сентябре 2023 года. Администрация всем заведениям запретила выдавать посетителям зубочистки.

― Особо это никак не объяснялось. Никакой логики. Говорили, что якобы директор шел по залу и увидел, что какой-то человек сидит за столом и ковыряет в зубах. Ему это зрелище стало противным и нам приказали не выдавать людям зубочистки. Пугали штрафами в 5 тысяч рублей. Ходили даже подставные покупатели и просили дать зубочистку, а сами тут же фиксировали и докладывали руководству, ― рассказывает девушка.

Затем администрация ввела новые ограничения ― на посещение сотрудниками уборной комнаты. Ходить в туалет было можно, но не в тот, где посетители.

― Нам выделили отдельный туалет в подвале. В том самом, где торговцы с Центрального рынка хранят свежее мясо в морозильниках. Не сильно, конечно, гигиенично и отвечает санитарным нормам, но хотя бы разрешили ходить туда. На продали ключи и стали тщательно следить, чтобы никто из работников вдруг не просочился в уборную к посетителям. Каралось опять же штрафами, ― добавляет сибирячка.

В сентябре 2023 года всех корнеров уведомили о повышении арендной платы. Александре установили тариф 30 тысяч 100 рублей в месяц.

― При этом меня предупредили, что если у меня будет хорошая выручка, то я должна платить сверху 10 процентов от нее, то есть 30 тысяч ― это минимум, ― говорит Александра.

Предпринимательница была вынуждена согласиться на эти условия, подписала дополнительное соглашение и настроилась развивать свой скромный бизнес.

Но на этом история с арендой не закончилась. Через неделю поступили уже новые вводные. Условия просто шокировали владельцу точки общепита.

― Мне сообщили, что аренда снова повысилась до 60100 рублей, то есть в два раза за 7 дней. Это был просто беспредел. Такая огромная сумма за 8 квадратов. Я сразу же написала заявление на имя директора Гастрокорта с просьбой разобраться в необоснованном повышении аренды, ― рассказывает Науменко.

На этот раз администрация пошла навстречу арендатору. Повышение до 60 тысяч отменили. Казалось бы, что проблема исчерпана. Но самое интересное владельцу ИП поджидало впереди.

Меняем вытяжку. Дорого

В октябре, по словам Александры, ей в мессенджер от контролера Гастрокорта стали приходить сообщения с разными суммами на оплату.

― Сначала на 14 тысяч, а на следующий день уже на 32 427 рублей. Я оплатила. Потом поняла, что сумма явно больше оговоренной аренды. Попросила акты сверки, ждала их месяц. Когда получила, была удивлена, что там долги и пени по каким-то штрафам. При этом никаких актов на штрафы и уведомлений мне не присылали. Откуда они вообще взялись? По закону меня должны были уведомить о нарушении, поставить в известность, оформить как полагается, ― возмущается предпринимательница.

А потом вообще начались какие-то чудеса. Девушка вспоминает, что ей прислали новое уведомление о повышении аренды до 43 тысяч рублей. Покрепили все это фотографией подписанного якобы ею документа, что она в курсе.

― Там четко видно, что подпись не моя. Я вообще не подписывала никакого уведомления, ― стоит на своем Александра.

Скандал на Гастрокорте Новосибирска: корнеры против владельца

Еще не успела руководитель точки пережить этот шок, как на ее голову свалилась новая неприятность. Администрация уведомила, что нужно срочно менять вытяжку на ее точке. Оборудование оценивалось в 24 тысячи рублей.

― Моя вытяжка работала исправно, она была новая. А тут меня принуждают ее менять, да еще и на их условиях через какое-то непонятное ИП. Я написала им официальный отказ и не стала заключать договор на демонтаж и замену вытяжки, ― говорит девушка.

В итоге, по ее словам, ей все-таки включили в арендную плату эти 24 тысячи, а в случае неповиновения пригрозили расторжением договора.

― Теперь мой договор действует до 6 мая этого года. Только потому, что я отказалась менять вытяжку на их условиях и оплачивать непонятные услуги, ― резюмирует хозяйка Chef Кота.

Скандал на Гастрокорте Новосибирска: корнеры против владельца

«Беспредел из 90-х с захватом и уничтожением»

На днях, 8 февраля, работники точки пришли на гастркорт и обнаружили, что она опечатана. Александра составила к администрации досудебную претензию и вызвала на место полицию. Внятно ей никто не смог объяснить причину закрытия и законные для этого основания.

― Этим же вечером камера видеонаблюдения зафиксировала, что с арендуемой мною площади, какие-то посторонние люди выносят оборудование. Холодильники, ларь, вок-плиту, фритюр, кассу. Мы с моим парнем тут же поехали на место и снова вызвали полицию. Это просто беспредел из 90-х с захватом и уничтожением! Я до сих пор не знаю, где мое оборудование, куда они его дели, ― рассказывает девушка.

Скандал на Гастрокорте Новосибирска: корнеры против владельца

Работу точки временно пришлось прекратить. При этом Александра понимает, что ей все-равно придется выплачивать зарплату сотрудникам, потому что они не виноваты в происходящем.

После выноса оборудования, буквально на другой день, кто-то пришел и с «мясом» вырвал на точке видеокамеру. Видимо, чтобы хозяева вообще перестали следить за оставшимся имуществом. Сейчас девушка приходит в себя от этого беспредела и планирует подавать в суд на руководство Гастрокорта.

Скандал на Гастрокорте Новосибирска: корнеры против владельца

― И я такая не одна. Большинство корнеров в похожей ситуации. Многие уже просто съехали, побросали свои места и отступились. Потому что по условиям Гастрокорта наш бизнес даже продать нельзя. Мы там как заложники. Некоторые молчат и платят. В любом случае, вы же понимаете, что все эти повышения аренды, придуманные штрафы, навязанные платежи в конечном итоге сказываются на стоимости блюд. Я уже знаю, что любому посетителю выгоднее сходить и поесть в ресторане, чем здесь, ― подводит итог владелица Chef Кота.

Не трудно догадаться, что история противостояния еще только набирает обороты. Редакция готова выслушать точку зрения и второй стороны конфликта, если руководство Гастрокорта выйдет на диалог.

Фото предоставлены Александрой Науменко.

1 513

Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Центральный рынок гастрокорт бизнес


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»
9/02/24 19:10
174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25
«Одной левой»: боец из НСО голыми руками обезвредил дрон-камикадзе на СВО
28/01/24 11:33

Количество вакансий для ИТ-специалистов снизилось в Новосибирской области

А количество резюме, желающих работать в отрасли, напротив, выросло.
Читать далее >>

На третьем месте в России по обеспеченности складами оказался Новосибирск

В 2024 году эксперты ожидают новых рекордов по сдаче складских объектов на фоне жёсткого дефицита площадей.
Читать далее >>

Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной

Мэрия предлагает девелоперам разделить расходы на создание школ и детсадов пополам.
Читать далее >>

Маленькой девочке с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 225 694 рубля.
Читать далее >>

К уголовной ответственности требуют привлечь компанию, управляющую мусорным полигоном в Новосибирске

Жители улиц Хилокская и Малыгина также требуют признать потерпевшими тех из них, у кого возникли проблемы со здоровьем из-за близкого соседства со свалкой.
Читать далее >>

Штрафы за несоблюдение «Закона о навозе» вскоре начнут получать аграрии Новосибирской области

В регионе единицы аграриев приступили к строительству специализированных площадок.
Читать далее >>

Утверждена стоимость квадратного метра жилья для льготников в Новосибирской области

По этом цене будет выкупаться или строиться жилье для льготников в районах области.
Читать далее >>

Елена Зерняева назначена уполномоченным по правам человека Новосибирской области

10 лет этот пост занимала Нина Шалабаева.
Читать далее >>

Светлый: городской комфорт для загородной жизни

Светлый — район для жизни, где задачи локации решают комплексно.
Читать далее >>

Новосибирцам предложат выбрать объект для благоустройства в 2025 году

В списке для голосования будет 8 проектов.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Онлайн-магазины и объекты размещения туристов — лидеры по спросу на покупку готового бизнеса в Новосибирске

Онлайн-магазины и объекты размещения туристов — лидеры по спросу на покупку готового бизнеса в Новосибирске

По итогам 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз на «Авито» вырос на 16% год к году.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Скандал на Гастрокорте Новосибирска: корнеры против владельца
10/02/24 20:44
Бизнес Город
«Это просто ужас»: собаку, которая пропала на ж/д вокзале в Новосибирске, нашли погибшей
10/02/24 19:12
Общество Происшествия
«20 лет разрушается крыша»: ручьи побежали на головы жильцов общежития в Новосибирске
10/02/24 17:33
Общество Происшествия
«Проводник мог не допустить этой трагедии»: дорогая собака, которую везли на поезде из Екатеринбурга, пропала в Новосибирске
10/02/24 16:09
Общество Происшествия
Губернатор Андрей Травников вместе с тысячами жителей региона принял участие в соревнованиях «Лыжня России»
10/02/24 15:00
Власть Общество
Сибиряку с молотком судья смягчил приговор за нападение на полицейского
10/02/24 13:11
Право&Порядок
На обочинах дорог открыли сезон продавцы «омывайки» в Новосибирске
10/02/24 12:50
Общество
«А это точно февраль?»: новосибирцы показали, как выглядит город после зимнего дождя
10/02/24 12:28
Общество
Боец СВО из Искитима получил удостоверение ветерана после обращения к Путину
10/02/24 11:57
Общество
Новосибирец и 11 мигрантов попались на сбыте наркотиков
10/02/24 11:38
Право&Порядок
«Настучал кулаками по спине»: 10-летний мальчик пострадал от рук одноклассника в Новосибирске
10/02/24 11:05
Общество Происшествия
Новосибирец ограбил подростка и спрятался в диване (видео)
10/02/24 10:36
Происшествия
Любовь зла: полицейские из Астрахани поймали фальшивую ведьму в Новосибирске
10/02/24 10:09
Общество Право&Порядок
Новосибирский рэпер оказался в списке запрещенных артистов
10/02/24 9:41
Общество
«Сибирь» вырвала победу у «Нефтехимика» в Нижнекамске
10/02/24 9:17
Спорт
Новосибирские астрологи рассказали, что делать в Китайский новый год, чтобы привлечь деньги
9/02/24 23:00
Общество
Андрей Травников вручил участникам специальной военной операции удостоверения «Ветеран боевых действий»
9/02/24 19:10
Власть
Солист НОВАТа получил звание заслуженного артиста России
9/02/24 17:24
Культура
Крупные проекты реновации — вопрос не цены, а компетенций
9/02/24 17:15
Бизнес Власть Город Недвижимость
«Штрафовали много раз»: найден водитель автобуса, который объехал пробку по дворам Новосибирска
9/02/24 17:12
Право&Порядок
Популярное
Аферисты придумали новую схему обмана
9/02/24 16:36
Чем грозит полный отказ от ужина, рассказал эксперт
9/02/24 15:08
Парфюмеров могут обязать отчитываться о доле спирта в их продукции
9/02/24 13:44
ЦИК назвал кандидатов, которые допущены к выборам президента РФ
9/02/24 10:35
Как укрепить иммунитет в пожилом возрасте
8/02/24 17:14
Мошенники генерируют опасный QR-код для обмана пользователей
8/02/24 13:07
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых выгодных кредитов под залог недвижимости
9/02/24 9:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых заметных банков в СМИ в 2023 году
8/02/24 9:00
Энергетики обнаружили очередную незаконную майнинг-ферму под Искитимом
7/02/24 16:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 автокредитов на покупку подержанных автомобилей в 2023 году
6/02/24 9:00
Самое время оформить вклад. Какие варианты предлагают сибирякам
5/02/24 17:30
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений private banking
5/02/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска