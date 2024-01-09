60 процентов дорожных контрактов на 2024 год уже заключено в Новосибирской области

По национальным проектам в рамках БКАД контрактация составляет 60%. Об этом заявил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Напомним, в конце прошлого года на заседании Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона замминистра Игорь Миллер сообщал, что в 2024 году планируется провести работы на 100 объектах.

Для сравнения, в 2023 году были выполнены работы на 119 объектах общей протяженностью 393 км, а также 1,14 тысячи погонных метров мостов и путепроводов.

В прошлом году в июне были нерасторгованы дорожные контракты на 2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что ряд районов и муниципалитетов области не справились с объемом дорожных ремонтов.