Более 10 тысяч новосибирцев имеют статус ИП и самозанятого одновременно

Когда человек начинает свою деятельность в статусе ИП, он не знает какой у него будет объем выручки и доход. Когда появился статус самозанятого, то часть ИП решили перейти в этот режим, так как он более простой в части отчетности. Об этом сообщил руководитель управления федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадий Морозов.

— Человек работает в статусе самозанятого, а ИП находится в спящем режиме. Если доход от деятельности самозанятого превышает 2,4 млн рублей в год, то ИП возобновляет свою деятельность в части исчисления налога и переходит на основной режим налогообложения, — уточнил он.

По данным УФНС, на данный момент более 10 тысяч новосибирцев одновременно имеют статус ИП и самозанятого. Среднемесячная сумма дохода предпринимателя при этом в 2024 году составил 55 тысяч рублей, с момента запуска налогового режима совокупный доход самозанятых в регионе уже составил 112 млрд рублей.

К проблемам этого налогового режима Геннадий Морозов отнес попытки работодателей заместить гражданско-правовой договор с сотрудником на договор с самозанятым, чтобы уйти от уплаты НДФЛ и социальных взносов

— Но для региона это не характерное нарушение, которое составляет менее 0,3%. Оно легко администрируется и по выявленным нарушениям в бюджет дополнительно поступило 43 млн рублей налогов, — пояснил глава УФНС.

Еще об одном риске заявляют работодатели, которые теряют сотрудников.

— Специалисты бьют тревогу, так как люди уходят с реального производства на свой хлеб. Самозанятость дает комфортный график работы, режим трудового дня, достаточно большой порог по налогообложению — 2,4 млн рублей: не на всех предприятиях Новосибирска сегодня столько можно заработать, при этом доходом ни с кем не нужно делиться и можно работать в свое удовольствие, — говорит Геннадий Морозов.

По итогам 2024 года в Новосибирской области было зарегистрированы 281 тысяча самозанятых. По сравнению с 2023 годом их количество выросло на 71 тысячу. В бюджет региона в 2024 году поступили 1,8 млрд рублей.

По данным ФНС, на 10 декабря 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано 151 998 субъектов предпринимательской деятельности, из них 62 536 юрлиц и 89 462 ИП. В них было занято 380 363 человек. Больше всего в регионе микропредприятий — 56 954.

Ранее редакция сообщала о том, что самозанятых предложено приравнять к категории микропредприятий.