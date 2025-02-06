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На труд мигрантов в регионах России будут вводить новые ограничения

  • 06/02/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
На труд мигрантов в регионах России будут вводить новые ограничения
Это еще больше обострит конкуренцию за сотрудников на рынке и приведет к новому витку роста зарплат

Одним из факторов, оказывающих серьезное влияние на рынок труда, в 2025 году будут ограничения на труд мигрантов в регионах России. Об этом сообщила директор «hh.ru Сибирь» Екатерина Дегтярева.

— Сейчас уже сложно посчитать в каком количестве регионов введены ограничения на труд мигрантов. В Сибири это Омская, Иркутская, Новосибирская, Кемеровская области. Радости эта история работодателям не доставляет, так как людей на рынке труда не хватает. Если на каких-то ролях идет ограничение мигрантов, то работодатель должен привлекать на это место оставшуюся часть населения, — пояснила эксперт.

Следствием этих ограничений, по словам Дегтяревой, становится рост зарплаты, повышение требований к условиям труда, что также не облегчает жизнь работодателей.

По ее оценке, ужесточение требований по трудоустройству мигрантов продолжится в 2025 году. Тренд этому задан в Московской области. Напомним, с 1 января 2025 года на территории Подмосковья вступил в действие запрет на использование труда граждан других государств, работающих в России по патенту, в магазинах и павильонах, торгующих алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании (11 видов деятельности).

Напомним, в Новосибирской области весной 2024 года мигрантам запретили работать  в сферах торговли и пассажироперевозок (3 вида деятельности). В ноябре 2024 в этот список добавили дошкольные образовательные учреждения.

В январе 2025 депутаты Госдумы обсуждали врачей-мигрантов. Как сообщила федеральным СМИ глава Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции ЛДПР Сергей Леонов, поступает много жалоб от пациентов, связанных с незнанием русского языка врачами-мигрантами. Депутаты приняли решение провести анализ деятельности врачей, медсестер, фельдшеров с иностранным гражданством.

К прочим рискам рынка труда в 2025 году работодатели отнесли неблагоприятную демографическую ситуацию, рекордно низкую безработицу, высокую потребность рынка в кадрах (3,5 млн человек), рост трудовой мобильности работников.

Ранее редакция сообщала о том, что частным клиникам Новосибирска предлагают запретить проводить медосмотры мигрантов. Законодатели рассчитывают, что это позволит пресечь выдачу формальных справок. 

Фото freepik, автор: dcstudio

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рынок труда Мигранты


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