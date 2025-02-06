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Замглаве Новосибирского района избрали меру пресечения из-за собак-убийц

  • 06/02/2025, 17:45
Автор: Артем Рязанов
Замглавы Новосибирского района запретили выезжать из-за собак-убийц
Они загрызли женщину около полигона «Левобережный»

Новосибирский районный суд 6 февраля избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий для заместителя главы администрации Новосибирского района Антона Антонова, который был обвинён в нападении беспризорных собак на женщину.

— Постановление не вступило в силу, у сторон есть 3 суток с момента вынесения на его обжалование, — говорится в сообщении Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, в конце января стая бездомных собак напала на женщину рядом с полигоном «Левобережный». Еле живую, её нашёл супруг. Однако, к сожалению, до приезда скорой помощи сибирячка скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По словам местных жителей, за два месяца до трагедии на этом же полигоне стая собак напала на сотрудника, который работал с отходами. К счастью, его спасли коллеги.

Местные жители уже давно обеспокоены большим количеством бездомных животных, которые оккупировали территорию. Сибиряки даже придумали им названия: «кладбищенские», «заводские» и «со свалки».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские зоозащитники требуют наказать организаторов жестокого отлова собак. Ловцы нарушили большинство норм законодательства.

Источник фото: администрация Новосибирского района

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Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Стая собак Женщина


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