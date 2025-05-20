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Школьник из Новосибирска участвует в Международной олимпиаде по ИИ

  • 20/05/2025, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Школьник из Новосибирска участвует в Международной олимпиаде по ИИ
В состав коллектива вошли восемь учащихся старших классов из различных учебных заведений страны

В Москве выбрали команду для участия России в Международной школьной олимпиаде по искусственному интеллекту, которая пройдет в августе в Китае. За подготовку ребят будут отвечать Центральный университет и Альянс в сфере ИИ. В команду вошли восемь старшеклассников из разных школ страны, среди них — Михаил Вершинин из новосибирского лицея № 22 «Надежда Сибири».

— Представлять Россию на таком масштабном мероприятии — это очень почетно. Уверен, это начало интересного профессионального пути. Впереди большие перспективы в сфере информационных технологий. Регион гордится Михаилом, — отметил Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.

С января по май Центральный университет и Альянс в сфере ИИ проводили онлайн-сборы для отбора будущих участников сборной России. В них участвовали 130 старшеклассников — победители и призеры престижных российских и международных конкурсов по искусственному интеллекту. За четыре месяца ребята углубленно изучали машинное обучение, компьютерное зрение и языковые модели.

По итогам онлайн-обучения в очный финал прошли 43 участника. С 6 по 11 мая в СберУниверситете в Москве прошло мероприятие Northern Eurasia OAI 2025. Там состоялись учебно-тренировочные сборы и были выбраны кандидаты для участия в олимпиаде. Отбор длился три дня, каждый тур — по шесть часов. Участники решали задачи по табличным данным, компьютерному зрению и обработке естественного языка. Далее национальная команда будет тренироваться очно под руководством ведущих экспертов в области ИИ.

В 2024 году российская сборная взяла золото на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Болгарии. Команда опередила участников из 39 стран, включая Китай, США, Японию и ведущие европейские государства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подсчитали количество золотых и серебряных медалистов 2025 года. В прошлом году претендентов на медаль было чуть больше.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Олимпиада искусственный интеллект


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