Серийное производство «Охотников» запустят на авиазаводе в Новосибирске в 2024 году

Тяжёлые ударные беспилотники «Охотник», которыми занимается «Новосибирский авиационный завод им Чкалова» (Входит в корпорацию «Ростех». — Ред.) находятся на финальной стадии испытаний.

— Думаю, что запуск серийного выпуска — вторая половина 2024 года, — сообщил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка на пресс-конференции.

В 2022 году стало известно, что НАЗ им. В.П. Чкалова в течение пять лет планирует построить новый корпус и провести модернизацию производства беспилотников С-70 «Охотник». Объем инвестиций на тот момент оценивался в 2,5 млрд рублей. После модернизации количество рабочих мест на производстве планировалось увеличить в 1,5 раза.

Выкатку «Охотника» на заводе имени Чкалова провели в декабре 2021 года.

Ранее редакция сообщала о том, что «Ростех» ведет разработку программы подготовки операторов тяжёлых ударных беспилотников С-70 «Охотник».