Строить жилье предлагают оборонным предприятиям в Новосибирске

Сейчас предприятия оборонной промышленности привлекают кадры зарплатой, льготами, где-то предлагают бронирование от службы, но этого уже недостаточно в условиях того дефицита кадров, который сформировался на рынке. Замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка отметил, что уже разговаривал со многими руководителями новосибирских предприятий ОПК и предложил им вспомнить опыт Чкаловского завода, который строил дом для рабочих.

Чиновник напомнил, что ранее люди работали на низкой зарплате если у них была перспектива получить жилье. При нынешних ценах на квартиры это особенно актуально.

— Мы обсуждали эту тему на Чкаловском заводе. Они готовы поддержать эту идею, — сообщил Сергей Семка. — При этом дома не нужно строить самому предприятию. У нас много застройщиков, в том числе тех, которые работают рядом с заводами ОПК, и с ними можно заключать договоры.

При реализации таких проектов область готова оказать поддержку в части обеспечения площадки инженерными коммуникациями.

— Это удешевит процесс строительства и поможет закрепить кадры на производство. Первоначально это будет служебное жилье, но после того, как специалист проработает на заводе определенное количество лет, он может получить ее в собственность, — сообщил Семка.

Напомним, соглашение о строительстве дома для сотрудников НАЗ им Чкалова было подписано в 2012 году. Проект предполагал возведение десятиэтажного двухподъездного дома на жилмассиве «Плющихинский» в Октябрьском районе для 126 семей молодых заводчан. Застройщиком выступала ГК «Дискус».

Напомним, в сентябре 2023 года на пресс-конференции представители оборонных предприятий отмечали, что опасаются обострения ситуации с дефицитом кадров в 2024 году. Об этом, в частности, сообщал Валентин Голуб, заместитель директора по работе с персоналом «Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова, филиала ПАО ОАК».

О строительстве корпоративного жилья для сотрудников на федеральном уровне вновь заговорили в начале 2023 года. Как отмечают эксперты, даже в столичных городах, это практика единична. С другой стороны, крупные корпорации реализуют подобные проекты в моногородах, где они являются ключевыми работодателями.

Ранее редакция сообщала о том, что для решения проблемы с кадрами некоторые предприятия начали строить гостиницы для сотрудников.