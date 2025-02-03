Более 13 тысяч сертификатов на маткапитал получили новосибирцы в 2024 году

В прошлом году специалисты отделения Социального фонда России по Новосибирской области оформили более 13,6 тысяч сертификатов на получение материнских капиталов. Все документы были направлены в личные кабинеты родителей малышей. Об этом рассказали в пресс-службе СФР.

— Большая часть новосибирских семей активно используют материнский капитал, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Свыше 250 тысяч семей региона уже распорядились средствами капитала полностью или частично. По итогам 2024 года 27 тысяч семей региона воспользовались средствами капитала по различным направлениям, — отметил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

В службе напомнили, что материнский капитал, в том числе и его остаток, индексируется ежегодно 1 февраля. Так, в этом году размер капитала на первого ребенка, родившегося после 1 января 2020 года, вырос почти на 60 тысяч, и составил 690 266 рублей. Столько же полагается и за второго ребенка, если оба малыша появились на свет ранее 2020 года. Если же второй ребенок родился позже 2020 года, то сумма капитала вырастет на 221 895 рублей и составит 912 162 рубля, при условии, что семья не расходовала средства капитала ранее.

По данным ЗАГС Новосибирской области, в 2024 году в регионе родились 24923 младенца.

Ранее в суд было направлено уголовное дело о мошенничестве с маткапиталом в Новосибирске. В 2021 году года жительницы области предоставили в пенсионный фонд заявления с ложными сведениями.