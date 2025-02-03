Антон Канунников: Более 150 тысяч российских семей просрочили выплаты по ипотеке на 90 дней

Несколько месяцев назад вступил в силу новый федеральный закон о банкротстве физлиц. О том, как он изменил практику банкротств ипотечников, все ли банки готовы работать с заемщиками по этому закону, а также о рисках, которые несут заемщики по новому законодательству, Infopro54 рассказал эксперт фонда «За права заемщиков», директор ФПК «Альтернатива» Антон Канунников.

Рост просрочки и банкротств неминуем

— Антон Юрьевич, как вы оцениваете существующую ситуацию с просрочкой по кредитам, в том числе ипотечным, в Новосибирской области, в Сибири? Насколько она ухудшилась по итогам 2024 года?

— Ситуация с просроченной задолженностью в Новосибирской области по розничным кредитам стабильная. По данным Банка России, на 1 января 2024 года она составляла чуть более 23 млрд рублей, что соответствовало 3,1%. На 1 января 2025 года — 26,7 млрд рублей или 3,4%. Рост по итогам года на 3,7 млрд не является критическим, но демонстрирует начало периода роста проблемных долгов на балансе банков.

Дальнейший рост просрочки в 2025 году неминуем. Новые кредиты банки практически не выдают, хорошие кредиты погашаются, а плохие выходят на просрочку. Поэтому я прогнозирую, что доля просроченных кредитов на 1 января 2026 года будет в районе 5%. Что тоже не будет иметь критических последствий, но прибыльность банков снизится.

— Наблюдаете ли вы рост банкротства физлиц, а также заявлений на банкротство? Какова динамика в Новосибирской области, в других регионах Сибири?

— Последняя актуальная статистика на Федресурсе есть по состоянию на 1 сентября 2024 года. В Новосибирской области признаны банкротами за 9 месяцев 2024-го 7595 человек, за аналогичный период 2023-го таких граждан было 6413. Рост на 18% вписывается в общероссийскую картину. Но ранее рост был выше. Это говорит о том, что динамика роста числа личных банкротств замедляется, но при этом рынок остается растущим, востребованность процедуры высокая.

— По вашим оценкам, с чем связан рост статистики по банкротствам?

— Эксперты оценивают количество потенциальных банкротов в РФ в 10 млн человек. При этом на текущий момент признаны банкротами всего 1,4 млн. Этому рынку есть куда расти дальше — в стране еще очень много закредитованных граждан.

— Ожидаете ли вы, что динамика банкротств будет расти?

— Я думаю, что рост числа банкротных процедур в 2025 году продолжится. Часть граждан, живущих в парадигме получения новых кредитов и микрозаймов на погашение уже имеющихся, не смогут пользоваться финансовыми услугами как раньше. Банки и МФО из-за жестких ограничений регулятора практически перестали выдавать кредиты закредитованным гражданам. Банк России борется с этим явлением, и я это только приветствую. Граждане, получившие отказ по кредитам и займам, просто вынуждены будут искать иные альтернативные методы решения проблемы, в том числе станут активнее пользоваться процедурой личного банкротства.

Кроме этого, не все отрасли экономики будут чувствовать себя хорошо в 2025 году. А значит, люди, занятые в этих отраслях, начнут сталкиваться с финансовыми проблемами. Это скажется на платежной дисциплине и, как следствие, тоже приведет к росту банкротств физических лиц. Это касается, например, строительной отрасли, объемы которой снижаются из-за сворачивания программ льготной ипотеки. А эта отрасль по традиции потянет вниз смежные: производство строительных и отделочных материалов, металлопроката, электрики и т.д. Проблемы есть и в угольной отрасли, где падение мировых цен на уголь и рост тарифов РЖД привел к убыткам шахты и разрезы. Поэтому в соседнем Кузбассе заемщикам, работающим в этой отрасли, будет непросто.

Банкротство для ипотечных заемщиков скорректировали

— Насколько сегодня в регионе, в округе распространена ситуация, когда граждане подают на банкротство, имея действующую ипотеку?

— В сентябре 2024 года вступили в силу изменения в федеральном законодательстве — принят новый долгожданный закон о банкротстве физлиц №298-ФЗ, который дает возможность людям списать долги в процедуре банкротства, но при этом продолжать платить за ипотеку. Как правило, в 90% случаев речь идет о списании долгов по потребительским кредитам, кредитным картам, коммунальным платежам.

Ранее банкротство не пользовалось спросом у ипотечных заемщиков. Крайне редко они шли на этот шаг, так как в этом случае залоговое имущество — квартира или дом — идет под реализацию. В итоге человек остается и без денег, и без жилья. Сейчас же ситуация меняется, законодатель предоставил возможность сохранить ипотеку и списать иные долги. Чаще всего с кредитной нагрузкой перестают справляться люди, которые взяли ипотеку на покупку квартиры, а потом потребительский кредит на ремонт или покупку мебели, либо совершили эту покупку в рассрочку. Повышение ставок привело к тому, что они перестали вытягивать взятые на себя обязательства: ежемесячные платежи по кредитам съедают большую часть семейного бюджета — до 70-80% дохода. Ситуация усугубляется, если человек или даже хотя бы один из супругов заболевает, теряет работу или уходит в декрет. По данным ЦБ РФ, к концу 2024 года более 150 тысяч российских семей оказались именно в такой ситуации, имея просрочку по ипотеке свыше 90 дней. Общая сумма просроченной задолженности достигла 85 млрд рублей.

С другой стороны, под эту корректировку в законодательстве о банкротстве физлиц попадают далеко не все ипотечные заемщики. Сохранить жилье, купленное в ипотеку, можно только если оно единственное. Для тех, кто брал кредиты на покупку квартиры в инвестиционных целях, это не работает.

— Поправки в законодательстве позволяют заемщикам и банкам заключать мировые соглашения по ипотечному кредиту. Насколько охотно на это идут банки?

— Несколько банков сегодня уже работают в рамках нового закона и дают возможность ипотечным заемщикам продолжать платить свою ипотеку в рамках мирового соглашения, но с определенными условиями.

— В чем заключаются новые требования, которые выдвигают банки на основании нового закона?

— Они не касаются условий кредита — процентная ставка и срок кредита сохраняются. Однако банк требует, чтобы заемщик дополнительно предоставил гаранта. Это может быть родственник или любое третье лицо. Причем к гаранту у банка тоже есть определенные требования: он должен быть стороной мирового соглашения и нового договора ипотеки до тех пор, пока заемщик не погасит кредит. То есть не на период банкротства, а на весь срок ипотечного кредита.

— На ваш взгляд, это будет препятствием для реализации нового закона?

— Пока мы наблюдаем, что такого гаранта найти очень сложно. Родственники тоже не все подходят. Например, если родители глубокие пенсионеры, то банк не одобрит их в качестве гаранта. Жесткие требования банк предъявляет и к платежеспособности гаранта.

— Судебная практика по новому законодательству уже существует?

— Да. Если говорить о регионах Сибири, то в Томске мы заключили мировое соглашение. Заемщик еще находится в процедуре банкротства, его прочие долги еще не списаны, но договоренность с банком по сохранению ипотеки достигнута. Аналогичный кейс есть по жителю Бердска.

— Есть банки, которые не готовы работать в рамках нового законодательства? Что заемщику делать в такой ситуации?

— На удивление такие банки встречаются. Например, категорически отказывается идти на мировое соглашение, несмотря на то, что законом это предусмотрено, «Райффайзенбанк». Здесь можно попробовать утвердить план реструктуризации задолженности ипотечника. Судебная практика показывает, что даже если банк не соглашается, решение может принять судья единолично. Но здесь также есть свои нюансы — для реструктуризации тоже требуется гарант.

Кстати, очень важный нюанс — закон распространяется как на новые дела о банкротстве, так и на уже начатые, если ипотечная недвижимость еще не продана.

Риски и возможности частичного банкротства

— Какие риски уже в новом законе о банкротстве физлиц вы видите?

— Прежде всего, это необходимость четкого соблюдения условий мирового соглашения. При нарушении графика платежей банк может возобновить процедуру взыскания.

Ограничения по размеру жилья. Суд может отказать в сохранении жилплощади, значительно превышающей нормативы.

Сложности с привлечением третьих лиц. Не всегда удается найти родственников или друзей, готовых взять на себя обязательства по выплате ипотеки.

Риск оспаривания решения другими кредиторами. Хотя закон не требует их согласия, они могут попытаться обжаловать мировое соглашение.

Временные ограничения. Важно начать процедуру до того, как единственное жилье будет продано с торгов.

Необходимость доказать добросовестность заемщика. Суд может отказать в сохранении жилья, если посчитает действия должника недобросовестными.

— Ожидаете рост количества именно таких заемщиков, которые фактически идут на частичную процедуру банкротства?

— Думаю, что да. Сейчас эта проблема актуальна для всех регионов России. Я общаюсь с заемщиками из разных субъектов РФ.

На рост динамики повлияют высокие ставки, рост инфляции и в целом повышение закредитованности людей.

С другой стороны, с появлением нового законодательства о банкротстве физлиц у людей все-таки появилась возможность избежать постоянного наращивания кредитного пресса, когда для погашения одного займа приходилось брать следующий и жить в постоянном стрессе. Когда приходилось продавать имущество, экономить на всем, включая питание и лечение, лишь бы не потерять крышу над головой.

Ситуацию усугубляло отсутствие четкой информации о процедуре банкротства и ее последствиях. Многие верили мифам о том, что банкрот не сможет устроиться на работу или выехать за границу. Это еще больше отпугивало людей от единственного законного способа избавиться от непосильных долгов.

Антон Канунников — эксперт фонда «За права заемщиков», автор телеграм-канала «Эксперт по долгам», директор и владелец юридической компании ФПК «Альтернатива», основанной в 2013 году. Более 5 лет проработал в банковской отрасли: «Сибакадембанк», «УРСА Банк», «МДМ Банк», где прошел путь от стажера до управляющего портфелем кредитных карт. Лауреат награды 2021 года «За успешное управление бизнеса в Сибири».