В Новосибирске подвели итоги выставки трофейной техники, которая проходила на площади Пименова в течение полутора недель.

— Выставка трофейной техники завершилась. Было 175 тысяч посетителей, — отметил Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, на оперативном совещании.

На прошлой неделе число посетителей выставки составляло 60 тысяч человек. Таким образом, за неделю на площадь Пименова пришло более 100 тысяч человек.

Военная техника НАТО, представленная на выставке, была захвачена военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях. Выставка открылась 11 сентября и с тех пор посетила несколько городов России. Вчера, 22 сентября, она завершилась.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Андрей Травников принял участие в открытии выставки трофейной техники «Сила V Правде – Гордость и Победа».