Более 19 тысяч обращений поступило в Роспотребнадзор от новосибирцев

В 2024 году жители Новосибирской области более 19 тысяч раз обратились с жалобами в региональный Роспотребнадзор. 42,2% обращений касалось защиты прав потребителей, 35,5% — санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили в ведомстве.

Наиболее актуальными вопросами в области санитарно-эпидемиологического благополучия были качество воды, шум, вывод мусора и качество пищевой продукции. В сфере защиты прав потребителей большинство обращений (более 65%) касались нарушений в сфере оказания услуг, особенно в сферах связи, ЖКХ, финансовых услуг и услуг на транспорте. Остальные 35% обращений касались нарушений в розничной торговле, треть из них связаны с продажей промышленных товаров, включая интернет-торговлю.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области рассмотрело все обращения в установленные сроки. В 71% случаев заявителям даны разъяснения, чуть более 35% обращений перенаправлены в соответствующие органы. Кроме того, в результате рассмотрения обращений были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований — в 16% случаев. Возбуждено 11 судебных дел.

Напомним, что с 2020 года в стране запрещены все плановые проверки бизнеса. Разрешен только внеплановый контроль в исключительных случаях, в том числе многочисленные жалобы на компанию или угроза здоровью граждан. Например, в первом полугодии 2024 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области провели тщательную проверку качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий. В ходе проверки было исследовано 380 образцов продукции. В январе 2025 года Роспотребнадзору и Минэкономразвития поручено предоставить в правительство бумаги, необходимые для проведения внеплановых проверок магазинов сети «Светофор».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области количество онлайн-покупок за год выросло на 75%. Помимо маркетплейсов в регионе активно развиваются небольшие самостоятельные онлайн-магазины.