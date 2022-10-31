В судах начали рассматривать первые иски по частичной мобилизации

По трём искам, поданным в суды гражданами по поводу призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, в удовлетворении требований отказано. Об этом сообщают в Новосибирском областном суде.

— Двое не явились на заседание призывной комиссии, повестки не получали, соответственно решение об их призыве на военную службу военкоматом не принималось, но они просили обязать военкомат освободить их от призыва на военную службу по частичной мобилизации, — говорится в сообщении суда. — Из решений следует, что суд не имеет полномочий в рамках иска подменять военного комиссара района, а решение о призыве граждан на военную службу находится в ведении призывных комиссий райвоенкоматов.

— В судебном заседании доводы административного истца о неудовлетворительном состоянии здоровья опровергнуты, — сообщает суд. — Ответчик — военный комиссариат — предоставил данные, что в течение 2021-2022 годов мужчина не обращался за медицинской помощью в медучреждения района. Также он не обращался за медпомощью в медицинскую службу НВВКУ во время его нахождения в мобилизационном пункте, не сообщал о наличии хронических заболеваний и ходатайств о проведении в отношении него медицинского освидетельствования не заявлял. Суд, изучив доводы сторон, в иске отказал.

Что касается третьего иска, то, как рассказывают в областном суде, 33-летний ответчик пытался оспорить призыв на военную службу по медицинским основаниям и требовал изменения в судебном порядке категории годности к службе и отмены призыва.

По информации Новосибирского областного суда и Управления судебного департамента по Новосибирской области, всего за период с момента объявления частичной мобилизации в суды было подано 10 исков от граждан к военным комиссариатам с целью оспаривания решений призывной комиссии. Впоследствии трое истцов от исков отказались, двое подали заявления о возвращении заявлений. Ещё два иска находятся в настоящее время на рассмотрении.

Ранее редакция сообщала об отправке на позиции первых мобилизованных сибиряков.