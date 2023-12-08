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Продлено ограничение движения автомобилей на площади Энергетиков

  • 08/12/2023, 13:44
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Продлено ограничение движения автомобилей на площади Энергетиков
Ограничение вводятся почти до конца 2024 года.

Временное ограничение на движение автомобилей по площади Энергетиков вводится до 20 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Ограничение также действует и на прилегающие участки дорог по улицам Станиславского, Станционной и проезду Энергетиков путем сужения проезжей части.

― Это связано с продлением работ в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», ― говорится в сообщении.

Мэрия напомнила, что автомобилистом нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила.

Ранее редакция сообщала о том, что движение пассажирского транспорта ограничили на трех трассах в Новосибирске.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : продление площадь Энергетиков ограничение движения


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