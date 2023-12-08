Продлено ограничение движения автомобилей на площади Энергетиков

Временное ограничение на движение автомобилей по площади Энергетиков вводится до 20 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Ограничение также действует и на прилегающие участки дорог по улицам Станиславского, Станционной и проезду Энергетиков путем сужения проезжей части.

― Это связано с продлением работ в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», ― говорится в сообщении.

Мэрия напомнила, что автомобилистом нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила.

Ранее редакция сообщала о том, что движение пассажирского транспорта ограничили на трех трассах в Новосибирске.