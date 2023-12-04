Определены объекты благоустройства на 2024 год в Новосибирской области

На территории Новосибирской области в следующем году планируется благоустроить 185 объектов, среди которых 70 общественных пространств и 115 придомовых территорий. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

— В Новосибирске продолжится благоустройство территории в пойме реки Каменка, бульвара «Грибоедовский», сквера «Героев Донбасса», сквера «Крылья Сибири», — говорится в сообщении.

Новые объекты также будут реализованы: территория парка «Иня», сквера «им. Бугакова», общественной территории по ул. Фадеева, аллеи связистов им. А.И. Никулина по ул. Щетинкина.

А в райцентрах региона реализуют три проекта: «Благоустройство общественной территории по ул. Набережная» в Болотном, «Благоустройство парковой территории по ул. Щорса» в Карасуке, «Благоустройство общественного пространства территории в районе улицы Городская Роща» в Куйбышеве.

Напомним, что в этом году в общей сложности в регионе работы по благоустройству были проведены на 410 объектах.

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